Femke Merel van Kooten (Splinter) slaat partijdiscipline aan gort: ‘Politieke partijen zijn te machtig geworden!’

Politiek Den Haag is één grote duiventil, waar politieke partijen met ijzeren vuist hun Kamerleden regeren. Slechts één Kamerlid wil dat ijzeren korset momenteel breken, en dat is Femke Merel van Kooten met haar nieuwe partij Splinter. De macht moet terug bij individuele Kamerleden, vindt ze. “Zo heeft de Grondwet het ook bedoeld,” legde ze vandaag bij NPO Radio 1 uit.

Het is tijd dat de Tweede Kamer eens grondig op de schop gaat, zo verkondigde Splinter-lijsttrekker Femke Merel van Kooten vandaag bij het NPO Radio 1-programma 1 op 1 tegenover Sven Kockelmann. Nu gaat dat sowieso in fysieke zin gebeuren: het Binnenhof wordt de komende tijd flink verbouwd, en alle parlementszaken moeten voor jaren uitwijken naar elders. Maar het zou fijn zijn als niet alleen het gebouw onder handen wordt genomen, maar ook de nog veel belangrijkere regels van de democratie.

“De politieke partijen zijn te machtig geworden,” legde Van Kooten uit bij Kockelmann: “Je stemt ongeveer over 150 á 200 moties per week,” en je wordt daarbij over het algemeen geacht de lijn van je fractie te volgen. Ook al heeft zo’n motie vaak niks te maken met de grondbeginselen van je partij en zou je er best twee kanten mee op kunnen. Van Kooten wil daarom dat Kamerleden weer écht zonder last het volk kunnen gaan vertegenwoordigen. “Het zou heel gezond zijn als een Kamerlid ‒ zoals het hoort! ‒ een eigen afweging kan maken daarin.”

Dat gebeurt momenteel niet, stipt Van Kooten aan, doordat Kamerleden zich vaak gedwongen voelen om zich te voegen naar de grillen van de lijsttrekker, die na de verkiezingen de partijleider is geworden. Die heeft voor zichzelf campagne gevoerd, terwijl het nu juist de bedoeling is dat de Tweede Kamer beslissingen neemt met álle honderdvijftig gekozen leden, niet alleen met de voormannen en -vrouwen van de afzonderlijke partijen.

Eén van de manieren waarop Splinter de onafhankelijkheid van Kamerleden wil herstellen, is door het campagnebudget niet meer uit te keren aan de partijtoppen, maar aan alle afzonderlijke Kamerleden. Zodat zij zelf campagne kunnen voeren op thema’s die zij zelf belangrijk vinden. “Dán heb je een brede vertegenwoordiging,” aldus de onafhankelijke politica.

Kockelmann probeert de soevereine Van Kooten vervolgens nog tegen te werpen dat Pieter Omtzigt het wel is gelukt om zich een weg door die partijmachine heen te vechten. Omtzigt is natuurlijk eerder de uitzondering die de regel bevestigt dan de regel zelf. “Het heeft hem ook veel bloed, zweet en tranen gekost,” weet de geïnterviewde parlementariër tenslotte op te merken.

Het zou goed zijn als de Tweede Kamer de voorstellen van Splinter ter harte neemt. De democratie is een zeer belangrijk goed, en dient van tijd tot tijd flink verstevigd en geactualiseerd te worden. Hoe is dat te bereiken? Nou, stap één is eenvoudig te bedenken: stem op 17 maart op lijst 22, Splinter. Dan kan de komende vier jaar begonnen worden de macht van de verstikkende politieke partijen te beteugelen. Stem Femke Merel!