Filmpje! Antifa-gekkies opgepakt bij FvD-bijeenkomst in Groningen

Op de Grote Markt in Groningen luisteren honderden mensen naar lijsttrekker Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FvD). Een paar raddraaiers probeerden de boel te verstoren. De politie heeft twee linkse activisten aangehouden. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Baudet gaat met zijn ‘vrijheidskaravaan’ het hele land door en was dit keer in het noorden van het land. Een paar vervelende tegendemonstranten konden het niet laten om te proberen de bijeenkomst te verpesten. Hier is te zien hoe een linkse activist, vermoedelijk van Antifa, hardhandig wordt opgepakt:

Weer linkse activisten aanwezig bij @fvdemocratie, vandaag in Groningen van @AFAfryslan. En opnieuw aanhoudingen verricht. https://t.co/Etujonu8NS pic.twitter.com/cZo3QlqCGQ — Vizier Op Links (@VizierOpLinks) March 9, 2021

Bij de bijeenkomst werden spandoeken opgehouden door de Anti-Fascistische (AFA). Baudet sprak de AFA aan met ‘die idioten daar achter’. Er ontstond wat duw en getrek toen een FvD-aanhanger – oud-bobsleeër Arend Glas uit Groningen – een megafoon probeerde af te pakken van twee vrouwelijke leden van de Jonge Socialisten Groningen. Hij zei er het volgende over:

“Ik heb niks tegen tegendemonstranten. Afgelopen weekend in Appingedam waren die er ook en dat ging prima. Nog leuk mee gesproken achteraf. Maar hier staan ze met een megafoon er doorheen te schreeuwen, dat moet je gewoon niet doen.”

Die linkse activistjes hebben nog steeds niet door dat een antidemocratische houding aannemen tegenover iedereen die je niet zint, juist averechts werkt. Niemand vindt je een held als je door iemand heen probeert te blèren. De fascistische trekjes in dit land zien we daardoor juist terug bij enge clubjes als AFA, ironisch genoeg.