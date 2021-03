Filmpje! Fleur Agema VERWOEST de VVD: ‘Deze immense zorgcrisis leidt niet tot einde afbraakbeleid… Hoe?!’

Fleur Agema (PVV) is en blijft een strijder voor zorg. In deze video veegt ze op heerlijke wijze de vloer aan met het wanbeleid van de VVD, dat de afgelopen tien jaar de zorg helemaal heeft kapotgemaakt. Hoe kan het dat dit beleid zelfs nu doorgaat, in tijden van corona?!

De zorg kan de druk niet aan! We moeten applaudisseren voor het zorgpersoneel. Er zijn niet genoeg IC-bedden. Oh jee, er zijn niet eens genoeg normale ziekenhuisbedden! Het systeem staat onder druk!

Het zijn een paar kreten die we al een jaar lang moeten aanhoren. Maar weet je wat nou zo gek is? Dat het kabinet daar vervolgens niets aan doet. Er kan extra geïnvesteerd worden in de zorg, er kunnen IC-bedden bijkomen, er kunnen ziekenhuizen geopend worden… wat helemaal geen gek idee is als je bedenkt dat de verschillende kabinetten-Rutte de zorg finaal hebben uitgekleed.

Dat vind ik niet alleen: Fleur Agema van de PVV denkt daar net zo over. In een Kamervideo die Agema op Twitter deelde, veegde ze op schitterende wijze de vloer aan met het wanbeleid van de kabinetten Rutte, en dus eigenlijk gewoon van de VVD. Ze schrijft daarbij: “Voor de VVD is de zorg een kostenpost. Zelfs na zo een immense crisis als deze. En dat zal altijd zo blijven. Maar ze kieperen wel weer 43 miljard euro naar de EU, waarvan 23 miljard euro giften. Dat dan weer wel.”

Voor de VVD is de zorg een kostenpost. Zelfs na zo een immense crisis als deze. En dat zal altijd zo blijven. Maar ze kieperen wel weer 43 miljard euro naar de EU, waarvan 23 miljard euro giften. Dat dan weer wel 🙄 pic.twitter.com/usR1ohmILL — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) March 8, 2021

En dan moeten we ons afvragen: de VVD gelooft, net als het kabinet, dat het coronavirus langere tijd bij ons blijft. Ook geloven de boven-ons-gestelden dat we in de toekomst veel meer te maken krijgen met pandemieën, omdat “de wereld steeds kleiner wordt.” Als je dat gelooft, waarom wil je de zorg dan uitkleden, en er dus voor zorgen dat de situatie zoals we die dit jaar en vorig jaar gezien hebben nog veel erger wordt?

Kortom: het kabinet is echt hartstikke dom bezig. We mogen echter van geluk spreken dat we scherpe en ingelezen Kamerleden als Fleur Agema hebben om dit beleid te benoemen voor wat het is. En Nederland langzaam, héél langzaam, richting een ander zorgmodel te duwen. En dát zou na een decennium botte VVD-bezuinigingen eens tijd worden, zeg!