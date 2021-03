Filmpje! Hans de Geus (RTL-Z): ‘Waarom zet RIVM journalistieke koppen boven artikelen? Dat kunnen wij beter zelf!’

Gisteren ontstak RTL Z-journalist Hans de Geus live op tv in irritatie, vanwege het RIVM dat de coronacijfers op zo’n manier presenteert dat mensen er een negatiever gevoel erbij krijgen dan in zijn ogen noodzakelijk is.

Op dinsdag kwam het RIVM met nieuwe informatie naar buiten over besmettingscijfers en wat dies meer zij. Het was allemaal heel negatief, aldus het RIVM. Maar RTL-Z journalist Hans de Geus was daar totaal niet van onder de indruk. Want, live op tv, reageerde hij woest. “Ik weet niet waarom het RIVM zich genoodzaakt ziet om journalistieke koppen boven hun eigen berichten te zetten, dat kunnen we beter zelf doen,” aldus De Geus. Want de cijfers? Nou, die zijn in zijn ogen helemaal zo negatief niet. En ja, daar denken beleggers volgens hem net zo over, wat reden is waarom de beurs niet “lijdt” onder de “negatieve” berichten van het RIVM, aldus De Geus.

De presentator van RTL vroeg hem hoe het toch kan dat de Beurs lekker in het groen is terwijl de corona-indicators volgens het RIVM allemaal juist in het rood zijn beland. “Alle wijzers in het rood,” kopte het RIVM op de eigen website, waarna de nadruk erop werd gelegd dat het aantal positieve testresultaten toeneemt.

De Geus is daar niet van onder de indruk. “Ik weet niet waarom het RIVM zich genoodzaakt ziet om journalistieke koppen boven hun eigen berichten te zetten. Dat kunnen we beter zelf doen,” zei de RTL-Z journalist. “Want als je ín de cijfers kijkt dan gaat het helemáál niet slecht.” Die derde golf die voorspeld was door het RIVM, “die komt er niet,” ging hij verder, “dan moet je wat. Dan maak je de kop maar wat negatiever. Want als je in de cijfers kijkt zie je bijvoorbeeld,” terwijl de presentator “nouuuuu” pruttelt: “dat het percentage positieve tests, want er wordt veel meer getést dus er worden ook meer mensen die positief testen gevonden. Maar het percentage positieven is geleidelijk aan het dalen. Dat is belangrijk. IC-opnames nemen niet meer toe en […] het R-getal daalt.”

De presentator was daar niet blij mee en riep dat het R-getal echt hoger is dan 1, aldus het RIVM. “Ja, maar het dáált. Ze hadden allemaal rampen voorspeld, een derde golf. Dit past niet bij een ramp. Ik vind het allemaal príma. Maar die kop dekt de lading niet. Het vervelende van zo’n kop is dat iedereen dat voor de waarheid neemt en het overneemt.”

Volgens het RIVM zijn er in de week van 24 tot en met 30 maart 13% meer positieve testresultaten geweest dan de week ervoor. Zoals De Geus terecht zegt komt dat natuurlijk eerst en vooral doordat er steeds meer getest wordt. “Ruim 552.000 mensen lieten zich in de afgelopen week testen op SARS-CoV-2 in de testlocaties van de GGD, waarvan van ruim 550.000 de testuitslag bekend is. Dat is een stijging van bijna 33.000 afgenomen testen (+6%) in vergelijking met de week ervoor. ” Die informatie staat in de kleine lettertjes bij het artikel. Grappig hoe ze dat doen. Wel stelt het RIVM dat het aantal positieve tests qua percentage net een beetje is toegenomen: “Het percentage positieve testen steeg in de afgelopen week naar 8,5% ten opzichte van 8,1%.” Dat is dus volgens de cijfers niet áfgenomen zoals De Geus wel zei – niet de afgelopen week tenminste.

Verder zegt het RIVM dat er 1.578 patiënten behandeld werden in het ziekenhuis, wat 65 meer is dan de week ervoor. Een verschil van … 4%. Wat betreft het aantal IC-opnames, dat bleef met 317 “ongeveer” hetzelfde.

Dus ja, eigenlijk heeft De Geus best een punt. De kop “alle wijzers op rood” dekt inderdaad de lading van het artikel niet. Misschien dat Jaap van Dissel het koppen maken in het vervolg dus aan zou willen overlaten? Alvast bedankt!