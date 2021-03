Filmpje! Milou Deelen op bezoek bij coronaverspreidend RIVM: niemand draagt een mondkapje

Milou Deelen, bekend van haar activistische campagne tegen ‘slutshaming‘, mocht voor een ‘Live sessie’ een paar mensen interviewen van het RIVM. Maar in het promofilmpje valt direct één ding op: niemand, maar dan ook echt helemaal niemand, draagt een mondkapje!

Bij het RIVM dachten ze waarschijnlijk dat het een goed idee was om een inkijkje te geven in hoe het onderzoeksinstituut te werk gaat. Helaas heeft de club van corona-BN’er Jaap van Dissel echter een grote fout gemaakt door te laten zien dat werkelijk helemaal niemand bij het RIVM een mondkapje draagt, maar dan ook echt he-le-maal niemand – ook wanneer dat volgens hun eigen regels écht wel zou moeten. Kijk maar:

Journaliste @Miloudeelen1 vroeg haar volgers welke vragen zij hebben over #rekenmodellen die we gebruiken in de aanpak van het #coronavirus en ging hierover in gesprek met onze collega, modelleur Don. 🎥👇 Kijk morgen naar 'Rekenmodellen en het virus': https://t.co/wW4TJzNpmw pic.twitter.com/0NjsOLpJgS — RIVM (@rivm) March 29, 2021

Herhaaldelijk is te zien hoe Milou Deelen en RIVM-modelleur Don Klinkenberg zich door allerlei ruimtes bewegen en nauwelijks afstand houden. Hier en daar valt ook te zien dat er collega’s van Klinkenberg door het pand lopen of met andere collega’s in gesprek zijn. Niemand draagt een mondkapje of heeft er überhaupt een paraat voor het geval ze met een ander in contact komen. Of neemt zelfs maar de moeite de schijn op te houden als de camera voorbij komt.

Als je niet beter wist, zou je haast denken dat het filmpje al voor de coronacrisis is gemaakt. En het frappante is ook nog dat het RIVM deze video helemaal zelf heeft geplaatst, wat betekent dat er geen enkele kritische blik is geworpen op het chronisch negeren van de mondkapjesplicht.

Zo geven de RIVM-werknemers het signaal dat de coronaregels er alleen voor het gepeupel zijn. Maar de gezondheidselite-unit van de overheid? Nee hoor, die hoeven er helemaal niets mee. Wat een faalactie!