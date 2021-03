Forum voor Democratie pakt racistische gehandicaptenhaters van BIJ1 aan: “Geef deze haat geen stem!”

Forum voor Democratie heeft woedend gereageerd op de idiote tweet van de nummer vier op de kieslijst van BIJ1, Jeannette Chedda, waarin ze “witte gehandicapten tot op het bot beledigt. “Pure haat tegen gehandicapten die blank zijn,” schrijft FVD terecht. “Geef deze haat geen stem!”

Eerder vandaag berichtten wij dat de nummer vier op de kieslijst van BIJ1, Jeannette Chedda, onlangs een ongelooflijk hatelijke tweet online slingerde over “witte gehandicapten die zich niet bewust zijn van hun privilege.” “Gratis advies: ga terug naar start en doe je huiswerk,” schreef ze over al die blanke rolstoelzitters die het hun hele leven lang moeilijk hebben gehad, of al die blanke blinden die graag de wereld een keer zouden willen zien maar dat niet kunnen, of mensen die hun geliefden willen knuffelen maar daar letterlijk de armen niet voor hebben.

Die sores maken allemaal niets uit: ze zijn blank en dus gepriviliseerd. Punt. En ook fout trouwens. Want dat “witte” mensen fout zijn staat bij dit soort tuig van de BIJ1-richel buiten kijf.

Het is dan dan ook volkomen terecht dat Forum voor Democratie deze walgelijke Chedda en haar nog walgelijkere partij vanmorgen even hard aanpakte. “Dit is het gedachtegoed van de nummer 4 op de lijst van de extreemlinkse partij BIJ1,” schrijft FVD op Twitter. “Pure haat tegen gehandicapten die blank zijn. Het is duidelijk waar deze partij voor staat. Geef deze haat geen stem op 17 maart.”

Dit is het gedachtegoed van de #4 op de lijst van de extreemlinkse partij @PolitiekBIJ1. Pure haat tegen gehandicapten die blank zijn. Het is duidelijk waar deze partij voor staat. Geef deze haat geen stem op 17 maart. https://t.co/hu8hcmAaD8 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) March 5, 2021

Het zou inderdaad dieptriest zijn voor Nederland als dit soort racisten als van BIJ1 in de Tweede Kamer komen… maar voor ons van rechts zal het tegelijkertijd ook een geweldig cadeau zijn. Want zo’n Sylvana Simons zal dit soort racistische en grievende uitspraken routinematig doen in de Tweede Kamer. Een betere manier om haar ware aard ‒ en die van heel links! ‒ aan de grote klok te hangen ís er niet.

Dus hier ook van mij kant gratis advies: laat deze racisten maar naar de Tweede Kamer komen. Hoe vaker zij hun mond open doen, hoe meer Nederlanders beseffen met wat voor racistisch, gehandicaptenhatend tuig we van doen hebben.