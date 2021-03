Forum voor Democratie veegt de vloer aan met asociale Wopke Hoekstra: ‘Houd de WW in stand!’

Op donderdag presenteerde het CDA opeens een plan om de duur van de WW-uitkering te verkochten van 24 maanden naar 12 maanden. Dus van 2 jaar na 1 jaar. Dit terwijl de WW eerder al verkort werd van drie jaar naar twee jaar. Het zal niemand verbazen dat de rest van de politiek hier woest op reageert. Ook Forum voor Democratie vindt dit plan volkomen asociaal, zeker in deze tijden. “Juist nu wil Hoekstra de WW korten?” vraagt FVD zich verbouwereerd af. “Ontzettend slecht idee!”

Gisteravond kwamen de totaal doorgedraaide Wopke Hoekstra en zijn CDA ‒ zogenaamde barmhartige christendemocraten ‒ met een nieuw plan. Om de overheidsuitgaven te drukken moet de WW gekort worden. Nou ja, gekort? De duur moet verminderd worden. Van de 24 maanden waarin werklozen dan een verhoogde uitkering krijgen blijven er dan nog slechts 12 maanden over.

Nou ben ik daar in principe voor, voor zo’n maatregel. Maar dat geldt wel voor normale tijden, in normale omstandigheden, waarin de overheid er niet via rampenbeleid voor zorgt dat honderdduizenden en zelfs miljoenen banen op de tocht staan. Dat nú doen is volkomen bezopen. Asociaal tot en met. Want juist de staat zorgt er met wanbeleid in verband met corona voor dat weet-ik-hoeveel mensen straks geen werk meer hebben. En dan wil Wopke ze ook nog eens gaan korten!

Oppositiepartij Forum voor Democratie vindt dat óók ongelooflijk asociaal en totaal ontoelaatbaar: “Het CDA is direct verantwoordelijk voor de lockdown die honderdduizenden banen kost en het MKB kapotmaakt,” schrijft de partij op Twitter: “En juist nu er zoveel Nederlanders op straat komen te staan, wil Hoekstra de WW inkorten? Ontzettend slecht idee.”

“Houd de WW in stand en stem Nederland weer vrij!”

Het CDA is direct verantwoordelijk voor de #lockdown die honderdduizenden banen kost en het MKB kapotmaakt. En juist nu er zoveel Nederlanders op straat komen te staan, wil Hoekstra de WW inkorten? Ontzettend slecht idee. Houd de WW in stand en stem Nederland weer vrij! #FVD https://t.co/QCgSKwh3p1 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) March 4, 2021

Asocialer dan het CDA van Wopke Hoekstra worden ze niet gemaakt. Wat is deze man zich in korte tijd aan het ontpoppen tot een vreselijke ramp voor zijn partij én het land, zeg. Nog maar een paar weken geleden werd hij gezien als de belangrijkste uitdager van Mark Rutte. Nou, niet langer. Dat toekomstbeeld kunnen we door de wc spoelen. Wopke heeft afgedaan. Als je nú met dit soort ideeën komt ben je niet alleen volkomen harteloos, maar je bent bovendien gewoon áf. Dan ben je niets meer of minder dan een kille, sanerende ambtenaar die er plezier in schept z’n eigen burgers aan de bedelstaf te brengen.

Wat zijn die CDA’ers toch onnozel dat ze deze man gekozen hebben boven Pieter Omtzigt. Nu verdienen ze niet beter dan de 12 zetels die ze nu maximaal gaan halen.