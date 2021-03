Franse scholiere geeft toe te hebben gelogen over les van onthoofde Samuel Paty

Een Franse scholiere geeft toe te hebben gelogen over de les van Samuel Paty, die tot zijn dood leidde. Dat meldt De Telegraaf. De docent maatschappijleer werd vorig jaar onthoofd omdat hij zijn leerlingen spotprenten van de islamitische profeet Mohammed had laten zien. Paty hield echter wel degelijk rekening met zijn islamitische leerlingen.



Het meisje (13) had aan haar vader verteld dat alle moslims tijdens de les door Paty werd verzocht het klaslokaal te verlaten terwijl hij de cartoons toonde. Het meisje zat zelf echter niet in de klas op het moment van Paty’s les over vrijheid van meningsuiting en godslastering. En omdat ze dit niet aan haar vader wilde toegeven, heeft ze een lulverhaal opgehangen over dat haar leraar een ‘islamofoob’ was en dat ze was geschorst omdat ze kritiek op hem had geuit.

Voor de vader van het meisje leek het dus alsof Paty de islamitische scholieren aan het wegpesten was met spotprents van Mohammed en dat zijn dappere dochter hier wat van heeft gezegd, maar hierom door school werd geschorst. De vader is toen op social media op gaan roepen tot actie en de rest is geschiedenis.

De scholiere wordt vervolgd voor laster en haar vader wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op Paty. En terecht ook, want dit is compleet onverantwoord gedrag van hen allebei. Die meid had wellicht kunnen weten hoe haar vader zou gaan reageren en wat zulke beschuldigingen teweeg kunnen brengen. En die vader is blijkbaar te achterlijk om eerst zelf eens verhaal te gaan halen bij de school van z’n dochter, voor hij besloot om zijn fundamentalistische achterban te mobiliseren…