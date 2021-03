‘Functie elders’-auteurs Ollongren en Jorritsma duiken op ‘eigen’ granaat: ‘Omtzigt-memo kwam van ons!’

Oud-verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) nemen zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het schrijven van de ‘Omtzigt-memo’ in de verkennersnota. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer, die echt maar héél weinig mensen zal overtuigen dat het niet Mark Rutte zélf is geweest die heeft gepoogd om Omtzigt te lozen.

“De uitgelekte verkennersnota is een pijnlijke misser en had nooit zo mogen worden opgesteld,” erkennen de voormalige verkenners zojuist in hun verslag. Dat over Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) ‘functie elders’ geschreven werd, is ‘zeer ongepast’”, zo meldt het AD. De hele brief is hier te lezen:

Opvallend is dat beide oud-verkenners diep door het stof gaan en daarbij ook eerdere beschuldigingen ontkrachten. Zo blijkt “de media” toch niets te maken te hebben gehad met de woorden ‘functie elders’. Ook lag het volgens de beide dames niet aan de fractievoorzitters. De notitie is dus volgens hen op geen enkele manier ingefluisterd, en puur een product van henzelf.

Of dat ook de waarheid is, is een tweede. Het lijkt toch moeilijk voor te stellen dat deze twee verkenners op eigen houtje opereerden en Omtzigt eventjes wilden laten wieberen. Zeker omdat de twee weinig meer hebben gedaan dan hebben gesproken met de fractievoorzitters. En van die fractievoorzitters is en was degene die het meeste last heeft gehad van Omtzigt niemand minder dan minister-president Mark Rutte.

Het lijkt er dus meer op dat Ollongren en Jorritsma de kogel opvangen, waardoor ze anderen buiten schot houden. De D66-minister en de VVD-senator brengen daarmee een groot offer: het betekent wel dat beide dames hun geloofwaardigheid volledig kwijt zijn. Voor Jorritsma zal dat niet zo erg zijn, want die beunt als Eerste Kamerlid een beetje bij met allerlei nevenfuncties.

Maar voor Kajsa Ollongren is de klap veel harder. Zij is momenteel namelijk demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (en vicepremier), en had wellicht zicht op nóg een periode als minister. Maar dat lijkt nu niet te gaan gebeuren: ze is alle geloofwaardigheid kwijt, en kan beter zelfs meteen opstappen als bewindspersoon.

En dat allemaal om Mark Rutte uit de wind te houden? Het is allemaal zeer aannemelijk. Maar zoals de premier zelf weet: zie het maar eens te bewijzen. Succes daarmee, hoor. Dus dankzij deze koene opoffering kan de premier zijn handen in onschuld wassen. En Ollongren? Die krijgt straks een beloning voor haar trouw aan de bewoner van het Torentje: een mooie functie elders.