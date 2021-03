Geert Wilders pakt hypocriete Aboutaleb aan: ‘Nooit hoorden we hem over de avondklok, maar nu voor Ramadan wel!’

PVV-leider Geert Wilders is woedend op de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. Gisteren uitte de burgemeester, vanuit het niets, kritiek op de avondklok. Met ramadan om de hoek is huidige starttijd van de avondklok niet meer houdbaar, aldus Aboutaleb. Volgens Wilders laat dit zien dat Aboutaleb alleen maar oog heeft voor Nederlandse moslims.

Nooit hoorde we #aboutaleb over de avondklok. Het maakte hem niets uit. Maar nu het over moslims en de #ramadan gaat maakt hij zich ineens grote zorgen. De valse superioriteit vd islam in optima forma en zuivere discriminatie naar niet-moslims. We moeten af van de Islam in NL! https://t.co/3aETFQDMwM — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 22, 2021

Burgemeester Aboutaleb heeft een blunder van jewelste gemaakt door zijn kritiek op de avondklok te uiten aan de hand van de eindtijd van ramadan. Volgens de Rotterdamse politicus gaat de handhaving een probleem opleveren, omdat moslims in de vastentijd ’s avonds de straat op willen om familie te bezoeken.

Hierdoor menen de PVV-brigades weer een reden te hebben gevonden om Aboutaleb op zijn achtergrond te kunnen aanvallen. Ook wordt het kabinet hiermee in lastige situatie geplaatst, want bij een eventuele tijdswijziging lijkt het alsof zij de Nederlandse moslims een gunst doen – dit natuurlijk tegen het zere been van de gebruikelijke PVV-klagers. Op Twitter ging Wilders al weer los:

“Nooit hoorde we Aboutaleb over de avondklok,” sneerde de PVV’er: “Het maakte hem niets uit. Maar nu het over moslims en de Ramadan gaat maakt hij zich ineens grote zorgen.” Om vervolgens zijn vaste stokpaardje – weerstand bieden tegen de islam – weer van stal te halen: “De valse superioriteit van de islam in optima forma en zuivere discriminatie naar niet-moslims. We moeten af van de Islam in Nederland!”

Door Aboutaleb én Wilders gaat de mogelijke versoepeling van de avondklok nu alleen maar over positie van moslims. Terwijl het in de kern zou moeten gaan over de draconische maatregel zelf. Ongeacht wat je religie of afkomst is: de avondklok is al drie (!) keer verlengd, terwijl de effectiviteit van de maatregel niet bewezen is. Dus maak er geen Ramadan-kwestie van: de avondklok moet hoe dan ook zo snel mogelijk weer in de prullenbak, voor Nederlanders van alle geloven en gezindten. Zou niet iedereen dat het liefste willen?

Dat maakt de teksten van Wilders ook contraproductief. Hij is al tijden een fel tegenstander van de avondklok. Maar hij heeft zichzelf, voor de zoveelste keer, buitenspel gezet in deze discussie omdat hij weer loopt te mekkeren over de islam. Maakt het iemand op dit moment uit wat de reden is dat men de avondklok opschort? Uiteindelijk niet, de meesten zullen al blij zijn als ze weer wat bewegingsvrijheid krijgen.

Gooi open dus, dat land!