Geflopte CDA-lijsttrekker Hoekstra gooit extra olie op het vuur met ongeloofwaardige Tweet: ‘Enorme waardering voor Omtzigt!’

Het was de vandaag akelig stil vanuit de partijtop van het CDA. Het nieuws dat men een fluistercampagne was gestart om Pieter Omtzigt weg te pesten sloeg in als een bom. Het liet zien op hoeveel steun Omtzigt kan rekenen vanuit het land. Om nog maar eens wat extra olie op het vuur te gooien verschenen er ineens een aantal steunbetuigingen vanuit de partijtop voor Omtzigt. Lekker geloofwaardig weer.

Eerder vandaag werd al bekend dat het onrustig is binnen de gelederen van de christendemocraten. Prominente leden dreigen hun partijlidmaatschap op te zeggen, en voormalig Statenfractievoorzitter Bouwien Rutten heeft de partij al zelfs verlaten. Voor veel CDA-leden is het onbegrijpelijk hoe de partijtop de parlementaire buldog behandeld.

Om het nog erger te maken besloot de partijtop om ineens wat ‘sympathieke’ berichten richting Omtzigt de wereld in te slingeren. De oprechtheid spat er vanaf…

Enorme waardering voor Pieter, voor al zijn harde werk en inzet. Beterschap en hou je taai! #CDA pic.twitter.com/so30hvH6Mh — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) March 24, 2021

Namens alle bestuursleden van het CDA wensen wij ons top-Kamerlid @PieterOmtzigt van harte beterschap. In de hele partij is groot respect en waardering voor zijn ongeëvenaarde inzet. 💚 #houjetaai pic.twitter.com/eSGAdQTLXb — CDA (@cdavandaag) March 24, 2021

De partijtop deed er verdacht lang over om een reactie naar buiten te slingeren en dan komen ze ook nog eens met dit. ‘Toevallig’ stuurt men rond dezelfde tijd ongeveer dezelfde boodschap de wereld in. Lekker geloofwaardig dit.

Op sociale media is de verontwaardiging dan ook groot. En terecht, want dit is gewoon een smerige actie van de partij. En ze weten allemaal dat ze fout zitten. Op deze manier gaat het een moeizame tijd worden voor de partij. Trapt iemand in deze doorzichtige poging tot damage control?