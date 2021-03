Geheel objectieve en neutrale NPO (haha!) adverteert: zoeken op FVD resulteert in propagandaresultaat voor JA21!

Er is iets heel geks aan de hand. Als geïnteresseerde kiezers graag een filmpje van Forum voor Democratie willen zien op YouTube, en daarom “FVD” intypen in de zoekbalk van de videowebsite, krijgen ze heel prominent een advertentie te zien van NPO-programma’s EenVandaag en StemTV over… JA21. “Wat wil Eerdmans doen?”

Als zwevende kiezer ben je tegenwoordig natuurlijk bijzonder geïnteresseerd in Forum voor Democratie. De Vrijheidskaravaan maakt nogal wat los in het land. En dus ga je naar YouTube, om daar even wat filmpjes te kijken over en misschien ook ván de partij.

Maar wat valt de gulle zoeker op? Op het moment dat je “FVD” intypt in de zoekbalk zie je heel prominent in een beeld een advertentie verschijn die betaald is door de AVTROTROS. En die advertentie heeft niet betrekking op een filmpje over FVD, maar over… JA21, de partij die zich juist eind vorig jaar afsplitste van FVD:

Om dit voor elkaar te krijgen moet AVROTROS hun advertentie bewust richten op mensen die “FVD” intypen. De NPO kiest er dus met ópzet voor dit zo te doen. En eerlijk is eerlijk: dat is totaal belachelijk. Want bij de NPO hebben ze ook meer dan genoeg filmpjes over FVD, Thierry Baudet of Wybren van Haga.

Dus waarom kiest de NPO dan voor JA21-filmpjes bij ? We kunnen ongetwijfeld heel veel verklaren door het filmpje even te kijken. Is het kritisch over Joost Eerdmans en zijn partij van opportunisten, of juist niet? Nou, schrik niet, maar het blijkt dus weinig meer dan een campagnefilmpje te zijn – opgenomen, geproduceerd en betaald met úw belastinggeld! En dan niet door JA21 zelf, maar door de zogenaamde NPO!



Dit is een grof schandaal. JA21 krijgt gratis en voor niets extra advertenties ‒ betaald door de NPO, van uw belastinggeld. En ondertussen pretenderen deze zelfde media héél neutraal en objectief te zijn.

Dit is totaal onacceptabel. Dat ze dit filmpje maken op kosten van de belastingbetaler terwijl ze objectief pogen te zijn, oké, dat kan nog net. Maar dat ze vervolgens ook nog eens advertentieruimte inkopen voor JA21? Dat is echt volstrekt onacceptabel.

Daarom, nu meer dan ooit: saneer de NPO!

Overigens krijg je deze advertentie ook te zien als je “VVD” intypt, maar niet als je zoekt op “CDA” of “PVV.” De NPO proberen JA21 dus op te bouwen ten koste van FVD en de VVD.