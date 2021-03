Vrijheidskaravaan FVD blijft een groot succes: opnieuw honderden mensen aanwezig

Over tien dagen zijn de Tweede Kamerverkiezingen en het is nu al een uniek verkiezingsjaar. Vanwege de coronacrisis zijn veel partijen nagenoeg onzichtbaar op de Nederlandse straten. Naast het flyeren kan men nauwelijks spreken van een actieve fysieke campagnesfeer in het land. Behalve bij Forum voor Democratie, waar men het hele land doortrekt met de vrijheidskaravaan. De boodschap is ook dit weekend duidelijk: ‘Nederland weer vrij’.

De laatste weken is Forum weer aan het stijgen in de peilingen. Het geluid van Forum, om Nederland weer te openen, lijkt steeds meer aan te slaan bij veel Nederlanders. De bijeenkomsten van de partij worden druk bezocht, zo druk zelfs dat sommige bijeenkomsten vroegtijdig worden afgelast.

Het is niet heel verwonderlijk dat mensen massaal komen kijken bij de bijeenkomsten van Forum. Voor veel Nederlanders is de rek er wel uit, het draagvlak voor de coronamaatregelen lijkt met de week af te nemen. Dit komt voornamelijk omdat het kabinet floreert in het invoeren van inconsistent beleid en belabberd maatwerk. Dit weekend werd bekend dat de avondklok mogelijk wordt verlengd tot eind maart. Terwijl het kabinet nog had beloofd om zo snel mogelijk de avondklok af te schaffen.

Voor veel Nederlanders is het een onzekere tijd, en het geluid van Forum om het land te openen, en daarmee de economie weer een impuls te geven slaat aan. Op 15/16/17 maart wordt definitief duidelijk hoeveel Nederlanders klaar zijn met het huidige beleid.

De fysieke campagne lijkt vooralsnog goed uit te pakken voor Forum voor Democratie.