Peilingen: Nederland is klaar met de lockdown! Roep om versoepeling coronamaatregelen neemt EXPLOSIEF toe

Steeds meer Nederlanders zijn helemaal klaar met de draconische lockdown. Zo’n 45% van de Nederlanders wil dat er zo snel mogelijk een versoepeling van de lockdown komt. Ook daalt het aantal lockdown-fanaten aanzienlijk. Nog maar 9% van de Nederlanders wil juist zwaardere maatregelen. Nederland lijkt klaar te zijn met de verregaande coronamaatregelen!

In ruim drie weken tijd is de roep naar versoepeling verdubbeld. In de nieuwste peiling van I&O Research blijkt dat mensen helemaal klaar zijn met de lockdown en met name met de draconische avondklok en de regel dat men maar één bezoeker mag ontvangen.

Het is goed zichtbaar dat hoe langer de lockdown duurt, hoe groter het ongenoegen wordt. En dat is niet gek, hoe langer het land op slot blijft hoe groter de problemen worden. Van groeiende financiële problemen tot een toename aan psychologische problemen. Vooral jongeren geven aan zich massaal slecht te voelen door de lockdown en dat is niet gek. Hun hele sociale omgeving is weggevallen, ook is alles verplaatst naar de digitale wereld; wat men moeilijk als een vooruitgang kan zien.

Ondertussen blijft de VVD op eenzame hoogte staan in de peilingen. Terwijl de partij van Rutte voorlopig nog niet van plan is om versoepelingen door te voeren. Als mensen echt zo snel mogelijk van die lockdown af willen en versoepelingen willen zien dan moet men op 17 maart afrekenen met het kabinetsbeleid! Want anders blijven we nog wel even opgescheept zitten met deze economie-slopende lockdown.