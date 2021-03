VVD-burgemeester verbiedt FVD-bijeenkomst in Heerlen: ‘Deze gekte moet stoppen!’

Nog voordat de campagnebijeenkomst van Forum voor Democratie vanmiddag werd afgetrapt in Heerlen moest iedereen al naar huis. De VVD-burgemeester Roel Wever vond dat het te druk was en besloot daarom om het evenement niet te laten doorgaan. Bij Forum zijn ze woedend, want ze hadden zich aan alle regels gehouden.

Momenteel trekt Forum voor Democratie met een grote bus heel Nederland door om campagne te voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze “Vrijheidskaravaan” trekt een hoop bekijks, want andere partijen doen soortgelijke dingen dit jaar niet. En als het aan sommige burgemeesters ligt moet ook FVD de bus in de stalling laten staan. In Heerlen werd vanmiddag een campagnebijeenkomst verboden door de burgemeester.

Volgens Forum voor Democratie laat de actie van vanmiddag nog maar eens zien waarom de gekte moet stoppen na 17 maart. Zij vinden het niet normaal dat een partij, die gewoon luisterde naar het gezag en keurig meewerkte, ineens te horen krijgt dat haar bijeenkomst moet stoppen. Volgens Forum snoer je op deze manier het geluid van een oppositiepartij:

#FVD hield zich in #Heerlen aan alle afspraken met de gemeente. En toch verbiedt VVD-burgemeester Roel Wevers onze bijeenkomst vlak voor aanvang. Als oppositiebijeenkomsten worden verboden, verliezen we na onze vrijheid ook onze democratie. Nu of nooit: stem #17maartFVD! pic.twitter.com/EArKyh4Z4j — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) March 3, 2021

“Ook al hadden we zeer weinig mensen uitgenodigd voor de bijeenkomst in Heerlen vandaag. Toch waren er, naar de smaak het bevoegd gezag, veel te veel mensen naar het plein gekomen. Er mochten maar 200 mensen daar staan en we hebben iedereen die er teveel was natuurlijk opgeroepen, ook in overleg met de politie, om weg te gaan. Dat hebben we meermaals gevraagd. We waren op een geordende manier bezig om mensen te vragen om te vertrekken,” aldus Baudet in een verklaring.

De inspanningen van FVD waren onvoldoende, vonden handhavers in de Limburgse stad: “Toen ineens, geheel onverwacht en ook zonder dat we de tijd kregen om dit te doen, kregen we te horen dat de burgemeester besloot om de bijeenkomst definitief af te blazen. Toen zijn we natuurlijk vertrokken, want we houden ons aan de regels. We roepen iedereen op om gewoon geordend te vertrekken, om nooit de confrontatie op te zoeken met de politie en met het gezag. Het geeft wel heel goed aan waarom het zo ontzettend nodig is dat deze gekte stopt in Nederland.”

.@thierrybaudet doet hier vóór het event in #Heerlen nog een poging om ervoor te zorgen dat er niet "te veel" mensen aanwezig zijn. Wij blijven altijd fatsoenlijk. De VVD-burgemeester van Heerlen niet. Hij verbood de bijeenkomst. Nu of nooit voor onze vrijheid: stem #17maartFVD. pic.twitter.com/aQH9bMFzna — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) March 3, 2021

Het is inderdaad een flinke domper voor de aanwezigen en voor de partij zelf. Maar aan de andere kant laat het ook zien hoe veel tractie de campagne van Forum veroorzaakt. Mensen komen massaal op de bijeenkomsten af, wat de partij met nog twee weken tot de verkiezingen toch positief moet stemmen.

Helaas voor de partij van Thierry Baudet heeft Heerlense burgemeester de bijeenkomst vroegtijdig gestopt, maar toch is de rek er voorlopig nog niet uit bij de beweging. Hun “karavaan” lijkt steeds meer momentum te krijgen, en hun boodschap wordt door steeds meer Nederlanders gesteund. De drukte van vandaag bewijst dit alleen maar. Afgelaste bijeenkomst of niet.