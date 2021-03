Peiling De Hond: CDA én VVD verliezen, FVD in de lift

De kabinetspartijen CDA en VVD verliezen opnieuw enkele zetels. De massale steun voor de VVD brokkelt de laatste weken gestaag af, maar ook van het Hoekstra-effect is nauwelijks meer iets zichtbaar. Het CDA verliest deze week twee zetels bij de peilingen van De Hond. Het vrijheidsgeluid van Forum voor Democratie wordt steeds breder gedragen in de maatschappij; de partij zit opnieuw in de lift.

Wopke Hoekstra, zogenaamd de troef van het CDA om zetels weg te plukken bij de VVD, maakte eerder deze week een blunder van jewelste door zonder blikken of blozen aan te kondigen dat onder zijn bewind de WW-uitkeringen verkort gaan worden. Terwijl Nederland in een crisis zit en mensen wekelijks vrezen voor hun baan, dacht Hoekstra dat dit het goede moment was om dit zo stellig te roepen.

Kandidaat-Kamerpartijen Code Oranje, JA21, BIJ1 en Volt blijven op Kamerzetels staan in de peiling van De Hond. De pan-Europese partij Volt groeit zelfs naar twee zetels. En dat is niet gek; de partij is op de sociale media enorm actief en onder jongeren enorm populair. Mocht de partij het redden tot de Kamer dan kan het in de toekomst nog flink wat zetels wegkapen bij D66. Volt is de overtreffende trap wat betrecht het pro-Europese gedachtegoed.

In de peiling van De Hond zit Forum ook weer in de lift, de partij weet zichzelf enorm zichtbaar te maken door het hele land door te trekken met de vrijheidskaravaan. Het voeren van een fysieke campagne heeft duidelijk een positief effect op de peilingen voor Forum.