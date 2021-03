Zucht! Kabinet wil draconische coronamaatregelen verlengen tot 30 maart: ‘Versoepelingen liggen moeilijk’

Gisteravond werd besloten dat Nederland nog de gehele maand maart wordt opgescheept met de avondklok. Tijdens het overleg bij het Catshuis is er geen groen licht gegeven voor verdere versoepelingen. Minister Grapperhaus waarschuwde Nederlanders al vlak voor het weekend ervoor, ‘we zijn meegegroeid met de maatregel’ aldus de CDA’er. Wat een onbenullige redenering om deze zware maatregel zomaar mee te verlengen.

Zo vlak voor de verkiezingen besluit het kabinet om niet te kiezen voor versoepelingen. Terwijl het hele land snakt naar wat meer ademruimte houdt het kabinet de teugels strak. Deze beslissing kan nog best wat gevolgen hebben voor de Kamerverkiezingen.

Het AD meldt dat er misschien een kans is dat rond Pasen de terrassen open kunnen. De horecasector zit grotendeels al maanden dicht en het kabinet is dus van mening dat ze best nog wel een extra maandje dicht kunnen blijven, Want volgens Grapperhaus en consorten is toch iedereen meegegroeid met deze absurde maatregelen:

“Mensen groeien mee met de maatregel. Peilingen laten ook zien dat burgers steeds meer denken: hé verrek, laten we dit maar even doen.”

Op welke peilingen het kabinet zich baseert is de vraag; veel mensen smachten naar versoepelingen, en de recente versoepelingen zijn natuurlijk lachwekkend voor veel sectoren. De horeca- en de sportsector is grotendeels buiten beschouwing gelaten, zij moeten nog voor onbekende tijd de deuren gesloten houden.