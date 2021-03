Kabinet bevoordeelt vooral zichzelf en laat avondklok waarschijnlijk na verkiezingen direct weer ingaan

De Nederlandse burger wordt door het kabinet in de maling genomen. De avondklok duurt tot aan de verkiezingen en zal direct na de verkiezingen waarschijnlijk weer worden verlengd, zo melden “ingewijden” aan het AD. Volgens diezelfde ingewijden gaat het kabinet de instandhouding van de avondklok gebruiken als excuusreden om zo ándere versoepelingen mogelijk te maken.

Volgens het RIVM drukt de avondklok – inclusief de visiterestricties – de verspreiding van het virus met zo’n tien procent. “Er is veel draagvlak”, zegt Grapperhaus, die geen problemen voorziet met de steun onder de bevolking wat betreft het verlengen van de avondklok. “Mensen groeien mee met de maatregel. Peilingen laten ook zien dat burgers steeds meer denken: hé verrek, laten we dit maar even doen.”

Dit is echt een smerig spelletje wat hier wordt gespeeld. In feite betekent dit dus dat de avondklok alleen tijdens de verkiezingen niet geldt. Op 15 maart eindigt deze avondklok-maatregel namelijk en op 17 maart is de verwachting dat die weer ingaat. Heel toevallig dus dat de avondklok niet voor de politiek geldt op het moment dat het ze zelf niet goed uitkomt. Maar daarna de maatregel wel direct weer verlengen en doen alsof dit onderdeel is van een uitruil spelletje, waar het in stand houden van de avondklok het mogelijk maakt om andere versoepelingen door te voeren. Dit is toch wel zo ontzettend doorzichtig…