Genderactivisten indoctrineren basisschoolkids: ‘Je wordt niet als jongetje geboren, maar krijgt gender aangewezen!’

Wat is dit voor enorme gekkigheid in ons land? Het kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers en de GGD gaan deze week basisschoolleerlingen indoctrineren over seksualiteit. Zo krijgen de jonge leerlingen onder meer te horen dat je niet geboren wordt als jongetje of als meisje, maar dat je een gender toegewezen krijgt door je ouders en de bredere maatschappij. Dit is een grof schandaal.

Socioloog Elise van Hoek zegt het tegen De Telegraaf belachelijk te vinden wat Rutgers en de GGD leerlingen proberen wijs te maken. “Met een gezonde ontwikkeling heeft dit niets te maken,” zegt ze natuurlijk volkomen terecht.

Want wat de leerlingen wordt aangepraat is ronduit misselijkmakend. Juist op de leeftijd dat ze goede, objectieve informatie zouden moeten krijgen worden ze geïndoctrineerd met totale genderwaanzin. Rutgers en de GGD doen bewust hun best om de zogenaamde “heteroseksuele norm” los te laten. En, oh ja, iets met diversiteit te door te duwen.

Ze hebben er zelfs een ‘hip’ educatief middel voor gevonden. Op basis van de “genderkoek” van Sam Killerman krijgen de leerlingen les over wat sekse nu eigenlijk is. Het koekje heeft geen gender. En, zeggen de Rutgers en de GGD, zo zit het ook met kinderen. Je wordt niet als jongetje of als meisje geboren. Nee, je krijgt een sekse aangewezen door je ouders en de maatschappij. Het is allemaal een sociale constructie.

Rutgers leert kinderen dat ze daar anders mee om moeten gaan. Ze moeten hun eigen “genderidentiteit” kiezen. En die vervolgens accepteren. Daarbij is het dat allerlei combinaties mogelijk moeten zijn. “Het is meestal niet zo afgelijnd en vaak variabel. Het is niet of/of. Soms zelfs en/en. Een beetje dit, een beetje dat,” leert Rutgers de kinderen.

Onze kinderen. Jouw kinderen. Onze kleinkinderen. Jouw kleinkinderen.

Dit is totaal geschift. Dat er mensen met een psychologische aandoening zijn waardoor ze ervan overtuigd zijn dat ze ‘in het verkeerde lichaam geboren zijn’ is hartstikke sneu voor die mensen. Maar wat de GGD en Rutgers nu doen is dat ze kinderen een geestesziekte proberen aan te praten. Dat je het normaliseert is tot daar aan toe. Dit is daar bovenop nog eens indoctrinatie.

Maar vergis je niet. Dit is een essentieel onderdeel van de woke-beweging die doorgedrukt wordt door de boven-ons-gestelden. Ze willen de maatschappij ontmannelijken en ontvrouwelijken. Sekse en bijbehorende seksualiteit moeten uiteindelijk helemaal verdwijnen. Dat is de wereldvisie die deze gekken hebben. Een duivelse, ronduit kwaadaardige, en vooral ook onmenselijke visie.

Het is tijd om op te staan en hier iets aan te doen. De GGD en Rutgers moeten teruggefloten worden. En wel meteen. Dit laten wij onze kinderen niet aandoen.