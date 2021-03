GroenLinks-politica Kauthar onthult haar repressieve gedachtegoed: ‘Man en vrouw apart is vorm van vrijheid!’

Aanstaand GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht doet wederom een dappere poging om te doen alsof ze echt progressief is, maar ze valt volledig door de mand. Op de vraag waarom zij überhaupt een training wilde geven bij de Milli Görus, waar mannen en vrouwen gescheiden zaten, antwoordt ze: “Als het gescheiden zitten dwingend was, dan was ik daar weggegaan. Dáár zit de grens. Maar ze kiezen er zelf voor. So be it.” Dat zegt ze in een interview met de NRC.

Het morgen te installeren GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht doet enorm haar best om zich voor te doen als een progressieveling die absoluut niets te maken heeft met het gedachtegoed van de politiek-islamitische Moslimbroederschap, die hoopt uiteindelijk de hele wereld aan de sharia te onderwerpen. Maar uit haar antwoorden die ze het NRC gaf in een interview, blijkt toch echt iets heel anders:

U wilt strijden voor gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, dan kun je toch zeggen: dat gescheiden zitten strookt niet met mijn waarden?

„Ik sta voor vrijheid en gelijkwaardigheid. Áls mensen gedwongen worden zo te zitten, wijs ik dat af. Als ze ervoor kíezen om gescheiden te zitten, dan is dat een vorm van vrijheid.”

Bouchallikht gebruikt de westerse vrijheden als argument om zichzelf te ontdoen van de verdenking dat ze eigenlijk een conservatief islamitisch gedachtegoed aanhangt. ‘Oh, als mensen er zelf voor kiezen vind ik alles prima.’ Ja, ammehoela.

We zien momenteel bij schrijfster Lale Gül hoe dat in z’n werk gaat als je de islam de rug toekeert. Zij maakte ook gebruik van haar vrijheid en wordt nu aan de lopende band bedreigt. Er is dus overduidelijk sprake van een behoorlijke sociale druk in die kringen. En in dat geval is het dus maar de vraag hoe vrij de gemaakte keuze echt is. Dat geldt voor het afwijzen van de islam, en ook voor het ‘vrijwillig’ gescheiden zitten.

Als Bouchallikht echt zo overtuigd is van haar eigen standpunten, dan moet ze voor de gein eens een keertje ‘vrijzinnig’ gaan doen en van haar vrijheid gebruikmaken om bij de Milli Görus bij de mannen gaan te gaan zitten. Of haar hoofddoek afwerpen. Kijken wat er dan gebeurt!