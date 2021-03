GroenLinkser Kauthar Bouchallikht opnieuw onder vuur: ‘Volgde mediatraining bij Moslimbroeders!’

Terwijl Jesse Klaver en GroenLinks glashard blijven ontkennen dat kandidaat-Kamerlid Kauthar Bouchallikht bij een onfrisse club zat, blijft men maar meer bagger vinden. GroenLinks- en radicalismesloper Carel Brendel komt namelijk opnieuw met een opmerkelijke vondst: Bouchallikht heeft meerdere mediatrainingen gevolgd bij een club die is verbonden aan de Moslimbroederschap.

GroenLinks lijkt opnieuw haar vingers te willen branden aan de niet zo zuivere achtergrond van Kauthar Bouchallikht, de nummer 9 op de kandidatenlijst van de partij. Journalist Carel Brendel heeft namelijk opnieuw bewijs gevonden dat haar oude club, FEMYSO, en haar verleden toch echt een stuk grimmiger zijn dan ze zelf beweerd.

Bouchallikht heeft in het verleden namelijk mediatrainingen gevolgd bij een organisatie die is verbonden aan de islamistische Moslimbroederschap. De organisatie Sinan Wren Foundation wordt bestuurd door mensen van de Moslimbroederschap. En zo vindt men dus opnieuw bewijs dat FEMYSO toch echt niet de club is die GroenLinks dacht dat het was.

Op sociale media en door GroenLinks wordt Bouchallikht continu naar voren geschoven als een dappere klimaatrebel, maar haar verleden bij de extremistische islamistische koepel FEMYSO blijft omstreden. Alleen heeft de partijtop een gigantische plaat voor hun kop, en bezweren zij dat kritiek op de vrouw ofwel racisme, ofwel vrouwenhaat, ofwel islamofobie is. Brendel stelt ook terecht dan ook de volgende vraag:

“Al met al was Bouchallikht nog drukker dan gedacht actief in de jongerenbeweging van de Moslimbroeders. Het blijft een raadsel dat – hoewel ze is opgegroeid in dit milieu – ze als vice-voorzitter van FEMYSO nooit iets van hun bemoeienis heeft gemerkt. Opgroeien in deze kring betekent uiteraard niet dat iemand gevangen zit in bepaalde opvattingen, maar tot dusver heeft de kiezer niet vernomen hoe zij zich heeft losgemaakt. De belangrijkste vragen in dit dossier zijn overigens niet aan haar gericht, maar aan Jesse Klaver en de partijleiding van GroenLinks. Waarom stond FEMYSO niet in haar partijbio? Heeft GroenLinks uitgezocht waar FEMYSO voor staat? Waarom nam GroenLinks klakkeloos het FEMYSO-frame over dat alles de schuld is van extreemrechtse bloggers?”