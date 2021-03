Haha, zelfs GroenLinks-coryfee Femke Halsema gaat niet op Jesse Klaver stemmen: ‘Ik ga voor een vrouw!’

Voor de verkiezingen is in de RAI in Amsterdam een speciale fietsstemstraat ingericht en burgemeester Femke Halsema (GL) bracht een bezoekje aan deze stemplek. Toen haar door de Telegraaf werd gevraagd op wie ze ging stemmen, vertelde ze alleen dat het een vrouw zou gaan worden. Partijleider Jesse Klaver heeft dus het nakijken!

Nou, daar sta je dan met al je goede gedrag als partijleider. Afgeserveerd door het meest prominente partijlid van heel GroenLinks Pijnlijk! Halsema flikt hier dus eigenlijk exact hetzelfde als wat Hugo de Jonge (CDA) deed bij zijn partijleider Wopke Hoekstra, door te zeggen dat hij voor iemand anders op de CDA-lijst had gekozen. De eerste burger van de hoofdstad pakt het net iets subtieler aan en gooit het qua beweegredenen op ‘diversiteit,’ maar het effect is hetzelfde. Want de boodschap die ze nu meegeeft is: ‘liever iemand anders dan Jesse Klaver.’

Het drama lijkt zo wel compleet voor de ooit zo vermaarde “Jessias.” Het hilarische gestuntel van Klaver bij Nieuwsuur zorgde al voor een enorme daling in de peilingen, maar dat was tenminste nog z’n eigen schuld. Halsema geeft hem nu gewoon een trap na, op weg naar de electorale vergetelheid. We krijgen bijna medelijden!