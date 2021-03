Heldhaftige kerk Urk laat coronaregels (deels) los en gaat weer écht open: ‘Voor de zielenheil van de mens!’

Op Urk zijn ze klaar met het dictatoriale wanbeleid van het kabinet. Niet zo gek natuurlijk, want hoewel dat beleid er zogenaamd op gericht is om ‘het aantal besmettingen te beperken’ is het grootste effect ervan dat de hele samenleving, de psyche van mensen incluis, wordt gesloopt. Op Urk doet de Sionkerk daar nu niet meer aan mee. De deuren gaan open en mondkapjes zijn niet verplicht. “We doen dit vanwege het zielenheil van de mens,” zegt ouderling en voorlichter H. Snoek geheel terecht tegen de media. En de burgemeester? Die heeft het nakijken. Gelukkig maar.

Het zal de Sionkerk op Urk ongetwijfeld heel wat haatmail opleveren van goedbedoelende mensen, maar de kerk doet vanaf afgelopen weekeinde weer normaal. En dan bedoel ik niet ‘het nieuwe normaal,’ zoals het kabinet dat wil, maar het oude normaal. Van mensen die in grote groepen naar de kerk komen, daar samen bidden en zingen, en samen een religieuze ervaring beleven.

De gereformeerde gemeente heeft afgelopen zondag de kerk open gegooid voor alle leden… en dat blijft vanaf nu zo. “Het is niet dat we het op Urk beter weten, of dat we niet luisteren naar de overheid,” zegt ouderling en voorlichter H. Snoek in een toelichting op de brief die de kerk aan zeshonderd leden heeft gestuurd. “We willen gehoorzaam zijn aan de overheid, maar wel in samenhang met Gods geboden. We doen dit vanwege het zielenheil van de mens,” word hij geciteerd door Trouw.

Iedereen die geen gezondheidsklachten heeft is welkom in de kerk. Afgelopen zondag waren er om een uur of 10:00 en om 17:00 zo’n 350 à 500 mensen aanwezig. De volstrekt bezopen anderhalvemeterregel wordt niet gehandhaafd, maar mensen zitten voorlopig wél zelf een beetje van elkaar af. Er hoeft geen mondkapje op, en natuurlijk wordt er gewoon uit volle borst gezongen. Want zonder zingen en zonder gemeenschapszin is er ook geen collectieve religieuze en spirituele ervaring.

Snoek zegt terecht dat er weliswaar gekeken wordt naar hoe andere sectoren open kunnen, maar dat kerken het haasje zijn en blijven. Zoveel mogelijk online. Maximaal dertig mensen. “En op de psychische nood van de gemeente wordt niet gelet,” voegt hij toe.

Dat klopt natuurlijk helemaal. De autoriteiten – van het kabinet tot het RIVM tot de betrokken ‘adviseurs’ – negeren de psychische nood van álle mensen. Ze staren zich alleen maar blind op corona-besmettingscijfers, terwijl ze tegelijkertijd zoveel mogelijk tests laten afnemen zodat die besmettingscijfers zo hoog mogelijk b;lijven. Daar schreven wij eerder vandaag al over.

Als kerkleiders is het de eerste en belangrijkste verantwoordelijkheid van deze mensen om zorg te dragen voor de geestelijke en spirituele gezondheid van hun volk. Dat kan niet tijdenlang door allerlei beperkingen en de kerkgang bijna onmogelijk te maken. Op een gegeven moment moeten mensen weer in de bankjes zitten, met elkaar, bij elkaar. En samen zingen.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van de fantastische DDS-Groep op Facebook-alternatief MeWe!

Het is dan ook volstrekt logisch dat de Sionkerk op Urk dit doet. Nu is het wachten op andere gemeenten die in haar voetsporen volgen.