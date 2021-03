Te ziek voor woorden: enorme toename in corona-besmettingen, mede dankzij massaal testen van baby’s

Het aantal “besmettingen” loopt volgens het RIVM en het kabinet razendsnel op. Maar gek genoeg valt het qua ziektebeeld nogal mee. Hoe dat komt? Kinderen worden massaal getest. Zo is het aantal tests onder 0-3-jarigen met 3 procent toegenomen, blijkt uit een rapport van het RIVM zelf. “Baby’s. We testen baby’s,” schrijft Robin Fransman van HerstelNL dan ook geschokt.

Kinderen van de leeftijd 0-3 (dus baby’s en peuters!) hebben weliswaar bijna of zelfs helemaal geen last van het coronavirus, maar toch worden ze op grote schaal getest. Voor het kabinet is dat natuurlijk geweldig. Want meer testen betekent meer “besmettingen.” Die informatie wordt vervolgens gebruikt om de draconische maatregelen van het kabinet te verlengen én te verdedigen. Voor de samenleving is dat vreselijk, maar voor het kabinet is het natuurlijk één groot feest.

Geen wonder dus dat er massaal getest wordt op kinderen… die in enorm veel gevallen asymptomatisch zijn, wat inhoudt dat ze nergens last van hebben en zonder test niet eens zouden weten dat ze “besmet” zijn:

1. En de testwaanzin voor deelname aan onderwijs op de basisschool gaat maar door voor kinderen tussen 4-12 jaar. Vorige week zijn er maarliefst 103.000 (+17%) kinderen getest, waarvan maar 5.000 (+25%) positief. Het precentage positief is wel licht toegenomen (van 4,5 naar 4,8). https://t.co/B70QGAc0Ny — Mark van Asten (@markvanasten) March 23, 2021

“En de testwaanzin voor deelname aan onderwijs op de basisschool gaat maar door voor kinderen tussen 4-12 jaar,” schrijft ING-medewerker Mark van Asten op Twitter. “Vorige week zijn er maar liefst 103.000 (+17%) kinderen getest, waarvan maar 5.000 (+25%) positief. Het percentage positief is wel licht toegenomen (van 4,5 naar 4,8).”

Maar dat is het ergste nog niet eens. Oh nee. er wordt nu ook massaal getest op baby’s en peuters. “Onder 0-3 zijn de tests ook met 20% toegenomen, aldus Van Asten, “en is het percentage positief gedaald van 5,9 naar 5,3.”

2. Onder 0-3 zijn zijn de tests ook met 20% toegenomen en is het percentage positief gedaald van 5,9 naar 5,3. pic.twitter.com/PjoTWQ3xLC — Mark van Asten (@markvanasten) March 23, 2021

Robin Fransman van het initiatief HerstelNL schrijft geschokt: “Baby’s. We testen baby’s.” Want dit is natuurlijk belachelijk. Waarom zou je baby’s testen?

Sywert van Lienden legt uit waarom die heel jonge kinderen getest worden – vanuit het perspectief van de ouders. Eigenlijk is het heel simpel. “Je moet wel, als je je kind op de kinderopvang wil houden (om niet in de knel te komen met je werk).

Je moet wel, als je je kind op de kinderopvang wil houden (om niet in de knel te komen met je werk) — Sywert van Lienden (@Sywert) March 23, 2021

Eline van den Broek-Altenburg, die zelf in deze sector werkt (assistent-professor radiologie in Amerika) zegt dat je hier “echt heel dik over wat medisch-ethische grenzen” gaat.

ah ja die school die weg wil van het heersende doelmatigheids utilitair kader en uitsluitend nog in termen van rule if rescue kan denken.. Hier ga je wat mij betreft echt heel dik over wat medisch ethische grenzen… — Eline van den Broek-Altenburg, PhD (@E_line) March 23, 2021

Aan zulke grenzen voelen de autoriteiten én flink aantal artsen zich duidelijk niet meer gebonden. Want dit soort gedrag moeten we nu blijkbaar maar accepteren:

A story that changes so many times. First the kids were immune, then low risk, now we are masking and testing babies. Ask yourself what's the real reason. This is not normal, This is Insane.We are destroying children's lives. Long Live the Truth 👊 pic.twitter.com/J6x2mBBMz5 — ✖️RISE✖️® (@youmustrise) March 22, 2021

Dit is te geschift voor woorden. Het is tijd dat ouders opstaan en massaal zeggen: ‘Dit doen we onze kinderen niet aan.’ Als álle ouders dat zeggen móéten overheden, crèches én scholen wel overstag. Als we het niet doen voor onze kinderen, voor wie dan wel?

Overigens neemt het aantal testen in algemene zin erg toe, wat de reden is dat er zoveel hoegenaamde “besmettingen” zijn. We worden gepiepeld…. en het wordt allemaal gedaan zodat het wanstaltige, desastreuze, abominabele kabinetsbeleid doorgezet kan worden. Build Back Better. Great Reset. Sloop het MKB. Het kabinet ligt op koers.