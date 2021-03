Hoe herken je goede potgrond?

Waarop moet worden gelet bij de beste potgrond

Er zijn veel soorten potgrond beschikbaar, maar ze zijn niet allemaal geschikt om een ​​solide basis voor je potplanten te bieden. Wanneer je op zoek bent naar de beste potgrond voor je bloemen, groenten of kruiden in potten, moet je rekening houden met een paar verschillende aspecten van het product.

Eigenschappen

Een van de belangrijkste dingen die potgrond moet doen, is het vasthouden van vocht en voedingsstoffen voor je planten. Aan de andere kant moeten ze ook de wortels van je planten van lucht en circulatie kunnen voorzien. De beste potmix zal licht en luchtig zijn bij het openen van de zak, en niet te dicht, zelfs niet als je hem nat maakt. Anders kunnen de wortels van de plant verstikt raken. Ze kunnen ook rot of schimmel ontwikkelen. De aarde moet wat meegeven als je er met je vinger in steekt. Als de grond erg hard wordt na het water geven, kan je plant niet uitzetten en zijn wortels groeien door de potmix.

Dichtheid

Om de dichtheid van de oppot mix te beoordelen voordat je een aankoop doet, hoef je alleen maar de zak op te tillen. Het mag niet te zwaar zijn – een zeer zware zak potgrond, voordat deze aan vocht is blootgesteld, betekent meestal dat er veel vulstoffen in zitten, zoals zand of mulch, wat leidt tot een dichte, dikke grond die niet geschikt is voor de meeste zonminnende planten. Vulstoffen nemen ook waardevolle ruimte in beslag die door een bepaald type kunstmest kan worden gebruikt.

De andere grote factor hier is het overwegen van wat er in de tas zit.

Voedingsstoffen

Goede potgrond heeft een verscheidenheid aan voedingsstoffen voor het voeden van planten, in plaats van slechts een of twee. Kijk op de zak voor een lijst met meegeleverde ingrediënten; een potgrond die alleen ‘kunstmest’ op de zak zegt, bevat waarschijnlijk niet veel verschillende voedingsstoffen. Onthoud: een betrouwbaar merk zal open zijn over wat er in hun product zit door een gedetailleerd label op te nemen. Biologisch of niet-biologisch? Biologische voedingsmiddelen en producten winnen aan populariteit, maar is het de moeite waard om biologisch te gaan met je potgrond? Eerlijk gezegd is het een persoonlijke voorkeur. Beide soorten potgrond kunnen goed werken als je een product van een gerenommeerd merk koopt en de bovenstaande overwegingen volgt. Persoonlijk heb ik veel geluk gehad met natuurlijke ingrediënten, dus ik zoek meestal naar natuurlijke meststoffen zoals zeewier, worm afgietsels en compost. Een van de beste voordelen van deze meststoffen is dat ze op vrijwel elke potplant werken, van groenten tot kruiden tot bloemen. Het is ook gemakkelijker om deze meststoffen zelf aan te vullen met je eigen compost of zeewier mengsel, aangezien de grond begint af te breken.

Plant specifieke keuzes

Sommige planten hebben een speciale potmix nodig om te gedijen. Als je een unieke plant hebt, zoals een cactus of andere vetplanten, rozen of orchideeën, wil je misschien een specifieke potgrond voor hun groei vinden. Plant specifieke potgronden voor deze unieke planten hebben gespecialiseerde voedingsstoffen en dichtheid verhoudingen om ervoor te zorgen dat ze gezond zijn. Dit geldt ook als je planten probeert te starten met zaden.