Hoppa! Winkels negeren corona-dictatuurbeleid Rutte, openen vandaag deuren: ‘Helemaal klaar met de destructie!’

Verschillende winkeliers hebben vandaag hun onderming geopend. Ze willen hiermee een signaal afgeven over het beknellende en faillisements aanjagende overheidsbeleid. Voor veel ondernemers zijn het extreem zware tijden waarin toekomstbeeld oogt somber. Door de klanten weer in de winkel te verwelkomen hopen ze wat begrip voor hun situatie.

Steeds meer mensen zien hun toekomst somber tegemoet door de zware lockdown in Nederland. Vooral voor veel ondernemers is het een lastige tijd, want financieel overleven wordt een steeds ingewikkeldere opgave. Als een kat in het nauw proberen ze alsnog een signaal af te geven richting Den Haag: het water staat hun echt aan de lippen. Ze moeten nu open, of ze kunnen de gang naar de curator maken.

Tegen de NOS zegt Harrie van der Velde, de voorzitter van ondernemersvereniging Klazienaveen, dat het voor velen van hen een uitzichtloze situatie is:

“De ondernemers zijn helemaal klaar met het destructieve beleid van de overheid. Op deze manier is er straks geen kledingwinkel, kapperszaak of horeca meer over, met als gevolg dat ruim 500 medewerkers en vele detaillisten moeten aankloppen bij het UWV, failliet gaan of in de schuldsanering terechtkomen.”

Vanochtend openden zij dan ook de deuren, maar op last van een onverbiddelijke gemeente moesten zij deze snel weer sluiten, zo meldt het AD.

Dat maakt het alleen maar treuriger: overal in het land is het pijnlijk zichtbaar dat de rek er wel uit is. Het is een uitzichtloze situatie en men hoopte hiermee dat een duidelijk statement werd gemaakt. Maar de overheid toont zich hardvochtig: triest!

Toch kan men wel degelijk op steun rekenen vanuit de samenleving. In Breda, waar horecaondernemers vandaag ook open willen, kunnen ze rekenen op steun van advocatenkantoren die hen zullen voorzien van gratis juridische informatie mochten ze een boete hiervoor ontvangen. De advocaten zeggen hierover tegen BN/DeStem:

“Daar willen we bij helpen. Het is zeker geen oproep om ongehoorzaam te zijn. Maar we vinden het wel belangrijk dat de horecaondernemers díé open gaan, weten waar ze aan toe zijn.”

Het inconsistente coronabeleid in Nederland zorgt ervoor dat er steeds meer onrust ontstaat. Ondernemers mogen, in een gecontroleerde omgeving en met strikte maatregelen, geen klanten ontvangen. Maar ondertussen stromen de parken wél vol.

Horecaondernemers zijn het terecht zat dat ze al maanden dicht zijn en het maatwerk vanuit de overheid ver te zoeken is. Ze hopen allen na vandaag een ferme waarschuwing te hebben geuit richting het coronastuntelende kabinet. Het wordt tijd dat de overheid eindelijk eens echt gaan opkomen voor de winkeliers. Want heel veel langer zal het spookbeeld van verlaten winkelstraten met slechts halve ruïnes waar ooit de middenstand floreerde niet meer op zich laten wachten.