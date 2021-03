Hypocriet Oranje geeft mensenrechten Qatar dikke middelvinger en boycot WK niet: ‘Brengen het dáár onder aandacht!’

Het Nederlands elftal gaat ‘gewoon’ naar het WK in de slavendrijvende omkooprepubliek Qatar. De oproepen voor een eventuele boycot vinden geen gehoor bij onze nationale voetbalsterren. Net als de KNVB zien zij niks in thuisblijven, en willen ze ter plekke een ‘signaal’ afgeven voor mensenrechtenkwesties. Wel de mond vol hebben over racisme, maar ondertussen vrolijk een WK gaan spelen in Qatar. De hypocriete Oranje-selectie doet het gewoon.

Zondag liet de KNVB al weten weinig te zien in een eventuele boycot van het WK Voetbal van 2022. Dat gastland Qatar de mensenrechten massaal aan de laars lapt wilden ze wel erkennen, maar een boycot zou weinig uithalen volgens de voetbalbond.

Bondscoach Frank de Boer en Georginio Wijnaldum scharen zich achter dit statement, meldt het RTL Nieuws. Wat opvallend is aangezien Wijnaldum in het recente verleden nog de mond vol had over racisme en andere politieke kwesties. Maar nu het gaat over het WK in Qatar, waar inmiddels iedereen weet wat voor afschuwelijke mensonterende praktijken hebben plaatsgevonden, toont hij weinig solidariteit.

Bondscoach De Boer ziet weinig in een boycot en wil tijdens het spelen van het WK de kwestie onder aandacht brengen: “Als we daar naartoe gaan, proberen we dat onder de aandacht te brengen”.

Wat natuurlijk een kul statement is. Uiteindelijk zwichten de KNVB en Oranje voor de grote commerciële belangen. Ze kijken allemaal weg van wat er daadwerkelijk gebeurt en willen ter plekke een ‘statement’ maken waar de plaatselijke slavenmartelende oliesjeiks hun schouders voor zullen ophalen. Het beste statement zou gewoon zijn door simpelweg niet op te komen dagen en daarmee te laten zien dat je bepaalde waarden en normen hoog in het vaandel hebt staan. Een aanvoerdersband gaan dragen met ‘say no to racism‘ of iets soortgelijks? Geen theedoekdragende woestijnprins die zich dáár iets van zal aantrekken.