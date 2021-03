Immer zichzelf overschattende Hugo de Jonge leest alle lijsttrekkers de les: ‘Wees behoedzaam voor corona!’

Faalminister Hugo de Jonge (CDA) meent andere lijsttrekkers er op te moeten wijzen dat ze tijdens hun campagne “behoedzaam” moeten zijn voor het coronavoris. Ze horen dat wel direct van de absolute heer en meester op dat gebied, want als er iemand overdreven optimistisch en hoogmoedig was, dan was het De Jonge wel. Dus volg zijn geboden als de bliksem op, zeg!

Minister De Jonge van Volksgezondheid doet nog even een dappere poging om relevant te blijven in de laatste weken voor de verkiezingen. Hij zag de lijsttrekker van zijn eigen partij, Wopke Hoekstra, in het RTL-debat voorzichtige uitspraken doen over wanneer de terrassen weer open konden. Dat deed hij overigens prima, want hij zei dat hij “eerlijk moet zijn” en dat het nu niet kan, maar dat hij hoopt dat de terrassen snel open kunnen. Niks aan toe te voegen, toch?

Nou De Jonge dacht daar anders over, zo meldt de NOS. De man die zelf compleet faalde als lijsttrekker meende alsnog even te moeten benadrukken dat niet alleen zijn eigen lijsttrekker, maar ook die van de andere partijen niet te stoer moeten doen over eventuele versoepelingen op de korte termijn. “Qua besmettingscijfers is de situatie nog steeds zorgelijk en er kan nu weinig,” benadrukt De Jonge. Joh! Goed dat je het zegt, want de rest van het land is kennelijk stekeblind.

Weer een typisch gevalletje van bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge, dus. Maar tel uit uw winst: over een paar weken zijn we gelukkig van deze koekenbakker af en mag een andere minister de puinzooi, die hij heeft achtergelaten, opruimen. Als diegene dan maar wel “behoedzaam” is, toch Hugo? Die vást wel bereid is om nog even terug te komen en met z’n belerende vingertjes in de rondte te zwaaien, indien gevraagd. Of niet gevraagd. Want hè, je kan een narcist wel van het regeren halen, maar het regeren niet uit de narcist!