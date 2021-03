Incapabele WW-sloper Hoekstra krijgt draai om oren: ‘Het gaat hier om mensen!’

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra kreeg bij het programma Buitenhof een draai om de oren. Het is onbegrijpelijk dat, in een tijd van crisis, een partij pleit voor het verkorten van de WW-uitkering. Tuur Elzinga, voormalig voorzitter FNV, vraagt zich dan ook af of Hoekstra wel begrijpt dat we het over mensen hebben in deze kwestie.

‘Het is economisch uitermate onverstandig en voor ons absoluut onacceptabel’, aldus Tuur Elzinga over het plan van het CDA de WW de verkorten. ‘Wat ons betreft gaat dat niet gebeuren.’ #buitenhof pic.twitter.com/ytYBxT8R6G — Buitenhof (@Buitenhoftv) March 14, 2021

Bij Buitenhof werd de CDA-lijsttrekker hard aangevallen over zijn plannen om op veel terreinen te gaan bezuinigen. Elzinga vindt het onbegrijpelijk dat het CDA dit soort plannen voorstaat:

“Ik snap het politiek echt niet. Het is politiek gezien echt onbegrijpelijk om dat op dit moment te roepen. Maar het is ook economisch uitermate onverstandig en voor ons absoluut onacceptabel. Het gaat om mensen. De heer Hoekstra heeft zojuist gezegd dat de overheid en instituties meer vertrouwen moeten hebben in de mensen, en het gaat om mensen die graag aan het werk willen. Werkloosheid is niet vrijwillig. Ze staan met hun rug tegen de muur.”

Hoekstra wordt terecht aangepakt op botte uitspraken. Het is haast politieke zelfmoord om in een crisistijd te gaan beginnen over het korten op een belangrijk sociaal vangnet. Het gedroomde Hoekstra-effect blijft vooralsnog uit, daarentegen heeft de partijtop de ene klungel, Hugo de Jonge, ingeruild voor een andere klungel. Hoekstra is een zwak debater, en heeft tot nu toe al flink wat onhandige opmerkingen gedaan. Het CDA had zoveel meer kunnen bereiken met Pieter Omtzigt aan het roer.