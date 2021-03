Je openhaard laten vervangen door een elektrische haard, waarom?

Er zijn veel redenen om je openhaard laten vervangen door een elektrische haard. Het doel van deze gids is echter niet om je ervan te overtuigen dat een moderne elektrische haard geschikt is voor ieders huis en levensstijl. We zijn hier om je onze hulp en advies te bieden over wat volgens ons de belangrijkste voordelen zijn van het kopen en bezitten van een moderne elektrische haard. Dit zal je hopelijk helpen om betere, beter geïnformeerde koopbeslissingen te nemen.

Een moderne elektrische haard kopen doe je om de volgende redenen:

Geen onderdelen om te vervangen (zelfs lampen)

De meeste moderne elektrische vuurvlam effecten worden over het algemeen geproduceerd met LED-verlichting, wat betekent dat je in de loop van de levensduur van de elektrische haard (ongeveer tien jaar) geen gloeilampen hoeft te vervangen. Ook wordt de warmte van een moderne elektrische haard gegenereerd door een eenvoudig element en ventilatiesysteem dat zelden kapot gaat.

Een moderne elektrische haard heeft vrijwel geen onderhoudskosten

Gashaarden en de traditionele openhaarden hebben jaarlijks onderhoud nodig en zullen over het algemeen gedurende hun levensduur vervangende onderdelen nodig hebben, zoals gaskleppen en brandstof bedden. Apparaten met meerdere brandstoffen en houtgestookte apparaten vereisen regelmatig vegen van de schoorsteen en hebben vervangende onderdelen nodig, zoals vuurvaste stenen en keerplaten. Deze moeten om de paar jaar worden vervangen. Elektrische haarden hebben geen onderhoud nodig en zoals hierboven vermeld, hebben ze zelden vervangende onderdelen nodig. Elektrische haarden zijn inderdaad 100% efficiënt. Dit betekent simpelweg dat ze dezelfde hoeveelheid warmte afgeven als ze opnemen als elektriciteit. De modernste gashaarden zijn doorgaans ongeveer 75% tot 85% efficiënt, wat betekent dat er enig warmteverlies wordt verwacht. Houtkachels zijn meestal ongeveer hetzelfde. Een elektrische haard heeft doorgaans twee standen een 1kW en een 2kW warmteafgifte. Gemiddeld kost een kilowatt elektriciteit ongeveer 15 cent per uur, dus je zou kunnen verwachten dat je 30 cent per uur betaalt op de 2 kW-instelling.

Nul productie van vervuiling en zeer efficiënt

Er worden geen fossiele brandstoffen verbrand. Daarom wordt er geen vervuiling geproduceerd door uw elektrische haard. Zoals zojuist vermeld, kopen de meeste mensen moderne elektrische haarden als een brandpunt of functie in hun huis. Ze kopen ze niet alleen als verwarmingstoestel. De reden hiervoor is dat het vlameffect van de elektrische haard los staat van het verwarmingselement. Dit betekent dat je de ‘gloed’ kunt hebben zonder de warmte, in tegenstelling tot gas of fornuizen, waar het er alleen mooi uitziet als het apparaat aan staat. Aangezien de meeste elektrische vuurvlam effecten

nu op LED zijn gebaseerd, is het een goedkope manier om sfeerverlichting en gezelligheid toe te voegen aan je huis. Een moderne elektrische haard is heel eenvoudig te plaatsen. Ze hoeven over het algemeen alleen maar te worden aangesloten. Daarom is er vaak helemaal geen vereiste voor professionele installatie. Hoewel je waarschijnlijk installatie nodig hebt als je de op maat gemaakte openhaard-route kiest. Deze kosten zullen echter veel lager zijn dan de kosten die gemoeid zijn met het plaatsen van een gas- of houtkachel, die in de duizenden kunnen oplopen.

Meer keuze

Gaskachels en kachels voor meerdere brandstoffen hebben verschillende voorschriften voor wat je wel en niet kunt doen in je huis. Als je bijvoorbeeld een gashaard plaatst, heeft je een haard nodig die op cement is ingebed, deze kan niet op je bestaande vloer worden geplaatst. Er is ook je afstand tot brandbare stoffen om over na te denken, dus je moet voorzichtig zijn waar het vuur zich bevindt en van welk type materiaal je haardombouw is gemaakt. Elektrische haarden hebben deze voorschriften niet, omdat ze geen echte vlam produceren en daarom niet meer brandgevaar opleveren dan welk elektrisch apparaat dan ook. Dit betekent dat er een grote verscheidenheid aan ontwerpen en materialen is om uit te kiezen.