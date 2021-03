Johan Derksen vreest nu al voor ellenlange klaagtirades Simons in de politiek: ‘Dat wordt weer een gezeur en gezever in de Kamer!’

Johan Derksen heeft gemixte gevoelens overgehouden van de verkiezingsuitslag. De linkse partijen zijn flink gekrompen, maar de Tweede Kamer zit de komende vier jaar wel opgescheept met het “gezeur en gezever” van BIJ1-leider Sylvana Simons. Iets wat hij nu niet echt een verrijking vindt.

Johan Derksen gaf zijn mening over de verkiezingsuitslag bij Veronica Inside. Hij gaf toe het Kaag-effect te hebben onderschat, wel vond hij het opvallend, net als de rest van Nederland, dat de exitpolls er flink naast zaten. Over GroenLinks-leider Klaver en BIJ1-rebel Simons had hij genoeg over op te merken.



“Sigrid Kaag is niet zo drammerig als die Klaver. Daar werd je doodmoe van, en ik weet niet of Simons een zusje van hem is, want die hebben we gisteren weer gezien en die heeft één zetel, maar dat wordt een gezeur en een gezever in die Tweede Kamer. Zij hoort zichzelf graag lullen.”

Derksen merkt terecht op dat het toetreden van Simons en BIJ1 tot de Kamer Nederland vier jaar lang wordt lastiggevallen met ellenlange klaagtirades. Simons wist de afgelopen jaren al haar drammerige agenda aan iedereen op te dringen; nu ze Kamerlid wordt gaat dit alleen nog maar erger worden. Het gaat een zware tijd worden voor veel Kamerleden en Nederlanders.