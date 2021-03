Jongerenhatend kabinet heeft de jeugd geruïneerd tijdens coronacrisis: 36.000 extra werklozen

De werkloosheid onder jongeren is in 2020 gigantisch gestegen, zo leren we vandaag aan de hand van nieuwe CBS-cijfers. Aan het eind van afgelopen jaar waren er 36.000 jongeren meer dan het jaar ervoor wanhopig op zoek naar een baan. Het inconsistente coronabeleid van het kabinet en de onzekerheid voor veel sectoren zorgt ervoor dat de flexwerkende jongeren geen werk meer kunnen vinden.

Voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar was het absoluut geen fijn jaar. Doordat de Nederlandse economie hard werd getroffen door de coronacrisis raakten veel jongeren hun baan kwijt. Veel jongeren zijn flexwerkers binnen de horeca, en laat die sector nu flink de dupe zijn van het inconsistente kabinetsbeleid.

De NOS meldt dat het aantal jongeren zonder werk flink is gestegen: 36.000 meer dan het jaar ervoor. Ook is het aantal jongeren dat is gestopt met het zoeken naar werk geëxplodeerd. Een van de redenen waarom jongeren het opgeven om naar betaalde arbeid te zoeken is “omdat ze niet verwachten werk te vinden.”

Het wordt op deze manier wel een uitzichtloze situatie voor jongeren. Of het nu gaat om middelbare scholieren of studenten, 2020 én 2021 zijn rampjaren voor ze. Financieel worden deze groepen keihard getroffen. Ze hebben massaal hun bijbaantje verloren, en ook de kans op studievertraging is aanzienlijk toegenomen.

Ondertussen profileren de kabinetspartijen VVD, D66 en CDA zich als partijen die oog hebben voor de problemen van jongeren en het onderwijs. Maar daar was afgelopen jaar weinig van te merken. Nu, zo vlak voor de verkiezingen, komen ze weer aan met allerlei mooie beloftes. Ondertussen hebben jongeren niks aan die beloftes: zij willen simpelweg weer een bijbaantje en de kans om normaal te studeren en niet een gigantische studieschuld hoeven op te bouwen door de coronacrisis. Bedankt maar weer, hè, premier Rutte. Met je inhoudsloze “we doen het samen.” Wat je daadwerkelijk bedoelde was natuurlijk: we vernachelen samen met de meeste partijen in de Tweede Kamer de jongeren. Helemaal samen!