Kabinet spoelt burgerrechten door de plee: wil ‘meer vrijheid’ geven voor mensen met ‘coronapaspoort’

Het is zover. De kogel is door de kerk. Het kabinet is inderdaad van plan om een coronapaspoort in te voeren. Met dit paspoort kunnen gevaccineerden én mensen die zich “onlangs hebben laten testen” meer vrijheden “krijgen.” Waar we tot vorig jaar dachten dat je mensenrechten had omdat je, nou ja, méns bent, zijn we daar nu dus op teruggekomen. Je hebt blijkbaar rechten omdat de overheid je die “gunt.” Het is totaal geschift en vooral ook volstrekt onacceptabel.

Maandenlang roepen de zogenaamde sceptici dat overheden in de hele wereld uiteindelijk met een systeem zullen komen waarin mensen met een coronavaccinatie meer rechten hebben dan mensen zónder. Nou, kijk eens wat de NOS zojuist bericht:

“Het kabinet werkt aan een bewijs van niet-besmettelijkheid om mensen meer vrijheden te geven. Zo’n coronapaspoort biedt meer vrijheden voor gevaccineerden, mensen die zich hebben laten testen of mensen die onlangs corona hebben gehad en daardoor immuun zijn. Met zo’n bewijs in de hand kunnen mensen bijvoorbeeld naar een concert, festival of de bioscoop.”

Het kabinet is druk bezig dit “technisch mogelijk maken,” aldus zorgminister Hugo de Jonge. “Wat we niet willen, is een vaccinatieplicht, ook niet indirect,” voegt hij daar hilarisch hypocriet aan toe. “Mensen moeten zich niet gedwongen voelen om zich te laten inenten.”

Haha, nee. Natuurlijk niet. Je moet echt dat gevoel niet krijgen! Want er is een heel duidelijk alternatief: dan moet je je gewoon om de zoveel dagen laten testen. Keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer. En deze ‘op keren’ zijn nog maar de eerste maand. Daarna gaat het stug door, maand na maand na maand na maand na maand na maand na maand na maand… en zo verder.

In plaats van “vaccinatiebewijs” of “testbewijs” noemt De Jonge dit “een bewijs van niet-besmettelijkheid.” Het systeem wordt zo vormgegeven dat “degene aan de deur” niet kan zien of iemand al dan niet gevaccineerd is, maar alleen dat diegene niet Covid-besmettelijk is. Dus het kan dan zijn dat de persoon ofwel gevaccineerd is, dan wel net getest is en een negatieve uitslag kreeg.

Waanzin? Natuurlijk. Maar vooral ook: levensgevaarlijk. De Nederlandse overheid staat nu op het punt om onze rechten definitief af te schaffen en ze alleen “met toestemming” en “onder voorwaarden” aan ons te “gunnen.” Tijdenlang ben ik voorzichtig geweest in hoe ik dit noemde, maar die tijd is nu voorbij. Want als we dit nu niet tegenhouden is het gezien met onze vrijheid. Dan zijn we voor eens en altijd ‒ of in ieder geval tot we de politieke richting van ons land kunnen veranderen ‒ een geknecht volk.

Aan de Tweede Kamer nu om dit extreem onzalige plan af te schieten. Hup! Weg met die rechtenschendende nonsens van Hugo de Jonge.