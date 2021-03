Kabinet staat voor paal! Horeca massaal gesteund door Nederlanders: 84% steunt actie opengooien terrassen

Op verschillende plekken in het land gooien horecaondernemers en winkeliers uit protest vandaag in weerwil van de coronaregels hun zaak open. Het zijn namelijk sombere tijden voor deze ondernemers, en op deze manier hopen ze de beleidsmakers in Den Haag wakker te schudden. Een terrasje pakken in de buitenlucht kan juist wél hartstikke veilig. Nederlanders steunen dit protest massaal, zo toont onderzoek van Hart van Nederland aan.



De geloofwaardigheid en het draagvlak van de coronaregels lijken met de dag verder te verschrompelen. Voor veel mensen is het onbegrijpelijk dat de horeca niet haar terrassen mag openen. Ook onder politici is de verontwaardiging groot. Uit de resultaten van het opiniepanel van Hart van Nederland blijkt dat 84 procent van de Nederlanders vindt dat terrassen op een veilige manier weer openen kunnen.

Zo’n 79 procent van de respondenten heeft bovendien begrip voor de actie van vandaag, waarin diverse horecaondernemers in o.a. Klazienaveen, Breda en Amsterdam de coronaregels trotseren. Ook PVV-politicus Geert Wilders is van mening dat de heropening van terrassen op een verantwoorde manier mogelijk is, zo vertelde hij vanmorgen bij Goedemorgen Nederland.

De PVV-leider beschrijft de overbodigheid van het kapottreiteren van horeca-uitbaters:

“De horeca heeft protocollen gemaakt. Ze kunnen met desinfecteren, een maximum van mensen aan tafels, met tijden. Het kan op een hele verantwoorde manier. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het kabinet niet zegt, ‘we bewegen die kant’, kijk naar de terrassen: de kans dat iemand buiten wordt besmet is nihil. Om dat dan dicht te houden terwijl mensen massaal in parken gaan zitten. Onbegrijpelijk!”

Wilders vertolkt de mening van velen in deze terrassenkwestie. Voor vele Nederlanders is het een onbegrijpelijke keus geweest dat horecaondernemers niet hun deuren mogen open. Al geruim een jaar is Nederland slachtoffer van een enorm inconsistent beleid en de horeca lijkt hiervoor de hoofdprijs te moeten betalen. Veel Nederlanders hebben dan ook niets dan begrip voor alle zaken die het beleid niet langer pikken en de deuren openen. Het kabinet staat steeds geïsoleerder met hun hardvochtige, anti-mkb-beleid.