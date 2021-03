Kabinet wil ‘alles verkennen’ voor vliegvakantie, terwijl in Nederland net Mexicaanse coronavariant is opgedoken

Als het aan het kabinet ligt dan gaan we deze zomer weer volop op vliegvakantie, daar hopen ze althans op. Dat meldt de Telegraaf. Maar nu blijkt ook net in Limburg de Mexicaanse variant van het coronavirus te zijn opgedoken, aldus NU.nl. De vliegvakanties nu weer toestaan zou rampzalig kunnen zijn!

Iedereen lijkt er inmiddels naar te verlangen om weer even fatsoenlijk het huis uit te kunnen. En dan het liefst op vakantie naar het buitenland. Even een andere omgeving, even ‘opladen’. Een groter cadeautje zou het kabinet ons haast niet kunnen geven, zo lijkt het haast.

Alleen nu bekend is dat er nu ook al een Mexicaanse variant is opgedoken, is het maar de vraag of het toestaan/aanmoedigen van vliegvakanties nou wel zo’n goed idee is. Zo ben je er, mogelijk zelfs mét een vaccin, bijna zeker van dat je nog meer mutatievarianten het land binnenhaalt. En dat zou niet zo erg zijn als de huidige vaccins ook tegen nieuwe varianten kunnen beschermen, maar dát is dus hoogst onzeker.

Het hoeft maar één keer te gebeuren dat we een variant binnenhalen waar de vaccins niet tegen bestand zijn, en we zijn zo weer terug bij af. En al helemaal als het gebeurt op een moment waarin we net weer allerlei vrijheden terug hebben gekregen. Krijg mensen dan nog maar eens binnen! Het kabinet zou er goed aan doen om qua vliegvakanties nog maar even te wachten met het nemen van een beslissing. Eventjes wachten tot het moment waarop we wellicht wat meer weten over de potentiële nieuwe varianten en de effectiviteit van coronavaccins op die nieuwe varianten.