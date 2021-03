Kijk! Vage Sigrid Kaag wenst zich niet uit te spreken voor samenwerking met specifieke partijen: ‘Dat weet ik niet!’

Bij Nieuwsuur probeerden de NPO-nepjournalisten D66-lijsttrekker Sigrid Kaag ervan te overtuigen dat duidelijk moest maken met welke partijen ze het liefst wil samenwerking na de verkiezingen van 17 maart. Nou, helaas, daar ging mevrouw niet in mee. D66 is “voor brede samenwerking” zei ze, waarna ze weigerde om specifieke partijen te noemen. Want stel je voor dat je een uitspraak doet waar een kiezer iets aan hééft? Dát moet je niet willen, natuurlijk.

“Wat wij proberen te lanceren: het zou veel interessanter voor de kiezers zijn dat partijen zich committeren aan een paar van de essentiële themas. Klimaat, onderwijs, investeren in de rechtsstaat,” antwoordde Kaag op de vraag met welke partijen haar D66 na 17 maart het liefst een coalitie sluit.

Aan elke lijsttrekker stellen we dezelfde laatste vraag. Zo ook aan @SigridKaag van @D66: met wie zou u landelijk het liefst willen samenwerken in een nieuw kabinet? #Nieuwsuur pic.twitter.com/wy2RG5T2la — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) March 9, 2021

Oké, zei presentatrice Mariëlle Tweebeeke, “zeg maar met welke partijen dat het beste gaat lukken. U moet er drie noemen.”

“Nou, dat weet ik niet,” antwoordde Kaag daarop. “Wij zijn voor brede samenwerking,” ging ze verder waarmee ze natuurlijk helemaal niets zei. Breed hoe? Met wie? “Ik moet, ik moet…” Nou ja, ze moet niets was daarop de reactie van het Nieuwsuur-duo. Maar het zou zo mooi zijn als ze gewoon even meespeelde! Heel kort!

“We kunnen u wel een beetje helpen,” zei Tweebeeke. “We hebben bij uw achterban onderzocht en bovenaan staat VVD. Daarna komt uit mijn hoofd GroenLinks… en op drie PvdA dacht ik. Dit zegt uw achterban.”

“Nou, waarvan akte,” aldus Kaag die dus nog stééds niet wilde duidelijk maken welke partijen – welke coalitie – haar voorkeur hebben.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Twitter!

Het was werkelijk een beschamende vertoning. De kiezer heeft gewoon recht op deze informatie. D66 is er immers wel als de kippen bij om partijen uit te sluiten (FVD en PVV). Dan moet Kaag ook het lef hebben om te vertellen met welke partijen ze wél heel graag om tafel gaat zitten.

Maar nee. Mevrouw heeft zo weinig respect voor de kiezer dat ze die elementaire informatie niet eens wil delen. Triest. Maar ook typisch.