Kijken! Toeslagenmoeder sloopt Mark Rutte: ‘Waarom denkt u dat u kunt blijven zitten?’

Premier Rutte is tijdens het RTL Verkiezingsdebat gisteravond volkomen afgegaan. Niet tegenover één van z’n mede-debaters, mind you, maar een heuse toeslagenmoeder verscheen ten tonele om de minister-president en VVD-lijsttrekker in ontelbare mootjes te hakken, door hem fijntjes te wijzen op zijn gigantische geblunder inzake de toeslagenaffaire. En hoe de premier z’n verantwoordelijkheid totaal ontlopen is.

Slachtoffer toeslagenaffaire Kristie SLOOPT Mark Rutte: “Wij zaten als ratten in de val. U bent hoofdschuldige.” Complete video -> https://t.co/FDiPJsl6NN pic.twitter.com/J25ItDsfPH — GeenStijl (@geenstijl) February 28, 2021

Kristie Rongen is één van de vele duizenden slachtoffers van de vreselijke toeslagenaffaire. Daarbij werden hele gezinnen financieel geruïneerd omdat ze er door de Belastingdienst van beschuldigd werden fraude te hebben gepleegd. Maar dat was onzin. Ze hadden niets misdaan ‒ en de overheid wist dat. Toch werden zij niet beschermd. Het was een vreselijke affaire die nog steeds niet is opgelost, want hoewel ze te horen hebben gekregen dat ze geld zouden ontvangen hebben (de meeste) slachtoffers natuurlijk nog geen cent gezien. En trouwens: geld kan alleen maar zoveel goed maken. Er zijn huwelijken door kapot gegaan, kinderen zijn weggehaald bij hun ouders, en er zijn zelfs zelfmoorden geweest.

Tijdens het RTL-lijsttrekkersdebat dat gisteravond plaatsvond mocht Kristie Mark Rutte confronteren met het feit dat hij hier als premier verantwoordelijk voor is. En wat was het schitterend om te zien hoe ze dat deed. Ze sloopte de premier écht totaal. En daar had ze maar een paar zinnen voor nodig.

“U heeft mij in de steek gelaten. Heel veel ouders heeft u in de steek gelaten. Heel veel ouders. En allemaal voor eigen gewin. Hoe, kijk, uw collega’s zijn opgestapt. Menno Snel, Wiebes, Asscher. En waarom denkt u dat u wél kan blijven zitten als eindverantwoordelijke in de toeslagenaffaire,” aldus Kristie.

Een paar zinnen, that’s it. Maar in die paar zinnen toonde ze a) duidelijk aan wat Rutte haar en heel veel anderen heeft aangedaan en b) dat zijn besluit om door te gaan ondanks de toeslagenaffaire ongekend is.

Natuurlijk reageerde Rutte wel. “Wauw!” aldus de VVD’er. En even later: “Wat jullie hebben meegemaakt is verschrikkelijk. Maar ook de verhalen van de anderen. Kinderen die soms uit huis zijn geplaatst. Huwelijken uit elkaar. Bedrijven kapot. De schade is niet alleen financieel, die kunnen we nog proberen recht te zetten. Maar er is ook heel veel schade die niet meer te repareren is. Het is zo verschrikkelijk. Dat raakt de Kamer, het raakt het kabinet, het raakt natuurlijk mij, het raakt de rechterlijke macht. Dus ik snap heel goed die vraag. En het laatste wat ik hier vanavond zal doen is aan u vragen om dé politiek of mij als eindbaas van die politiek weer te vertrouwen.”

Dat was bijna een menselijk antwoord. Maar natuurlijk was dit niet het einde. Het kón het einde niet zijn. Want als je dit méént kun je niet anders dan concluderen dat je moet opstappen, en nooit meer terug moet komen als Rutte zijn.

Toeslagouder: “Wij zaten als ratten in de val. Wat als het over een jaar niet opgelost is, treedt u dan af?” Rutte: “We zijn al afgetreden.” Toeslagouder: “Maar u bent verantwoordelijk. U bent niet opgestapt, u staat hier nog.” Wauw… #toeslagenaffaire #ongekendonrecht #RTLdebat — Femke Merel van Kooten (@FemkeMerel) February 28, 2021

Maar ja, meneer heeft ambities. En die ambities zijn niet afhankelijk van de vraag hoeveel mensen hij heeft kapotgemaakt. Hij is premier, en wil nog veel meer doen. Jammer dan, van die gescheiden stellen, zelfmoorden, uit elkaar gehaalde gezinnen, en kapotte ondernemingen. Meneertje koekepeertje wil dóór.

“Wat ik wel wil zeggen is dit: ik heb mij die vraag natuurlijk ook gesteld. ‘Kan ik doorgaan?'” Ja hoor, Mark, je hebt jezelf die vraag ongetwijfeld gesteld. Maar niet omdat je je zo schuldig en verantwoordelijk voelt, maar omdat je je afvroeg of kiezers dat zouden accepteren. Aangezien uit de peilingen blijkt dat een aanzienlijk deel dat inderdaad doet is het antwoord dus: “Ja, dat kan ik!”

Rutte verwoordt het anders. Want, zei hij, het ging hem erom dat hij de afgelopen tien jaar juist ook heel veel goede dingen gedaan heeft!

“Ik heb er ook over nagedacht. Dit is zo’n schandvlek, dit is zo’n debacle, maar ik heb afgewogen dat er ook heel veel dingen wél goed zijn gegaan in de afgelopen tien jaar. En ik heb per saldo besloten om door te gaan. Dat is mijn éérlijke antwoord.”

Je zou dit je mond maar uit kunnen krijgen. Ongelooflijk. Wat een knurft. En wat een stuitende arrogantie van een man die al zo lang aan de macht is, dat hij zich geen leven meer kan voorstellen zónder premier te zijn. Zelfs niet voor de door hem totaal geruïneerde Kristie Rongen.