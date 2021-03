Linkse sneuneus Leo Lucassen klaagt om kritisch rapport over €400 miljard kostende massa-immigratie: ‘Xenofobie!’

UvA-treurwilg Leo Lucassen heeft eventjes gebladerd door het kritische rapport over de enorme kosten van het Nederlandse migratiebeleid. Het werd uitgevoerd door onderzoekers van zijn eigen universiteit, in samenwerking met het Renaissance Instituut. Het rapport was wat Lucassen betreft niet eens de moeite waard om de feiten en conclusies daadwerkelijk te ontleden. Hij sabelt het liever neer met goedkope retoriek, en kakelt dingen over “xenofobie.”

Een belangrijk rapport over massa-immigratie kwam deze week uit: gerenommeerde wetenschappers concludeerden uit hun onderzoek is dat met name immigratie uit Azië en Afrika de Nederlandse schatkist in de afgelopen 25 jaar zo’n €400 miljard euro heeft gekost. En dat als we zo doorgaan daar de komende twee decennia minimaal nog €600 miljard bijkomt. Als we daadwerkelijk álle kosten meerekenen, zouden we zelfs uitkomen op €50 miljard per jaar. De auteurs pleiten er daarom voor de immigratie met name uit het ‘niet-Westen’ drastisch te beperken en asielmigratie tot 90 procent te reduceren.

Dit is een vrij duidelijk kostenplaatje. Je kunt dus zelf gewoon nagaan of de berekeningen kloppen, en of er mogelijk gesjoemeld is met de cijfers. Lucassen stelt echter “geen econoom” te zijn en dus negeert hij praktisch het hele onderzoek. In plaats daarvan kiest hij er liever voor om de conclusies “problematisch” te noemen, want:

“Het is de vraag of je het recht van mensen om zich te verplaatsen in dit soort economische nuts-termen zou moeten willen uitdrukken.”

Zonder enige moeite of onderbouwing stelt hij dat arbeidsmigranten ook geld opleveren (joh), maar laat daarbij achterwege dat dit vooral gunstig is voor bedrijven en dat het de samenleving netto juist veel meer kost.

Zonder aan te tonen waar het onderzoek nou precies de mist in gaat, zegt hij zomaar het volgende:

“De stelling dat met name asielzoekers en vluchtelingen (zo’n 20.000 per jaar) ons 50 miljard per jaar zouden kosten, (…), lijkt me bijzonder onwaarschijnlijk. Dat geldt ook voor de stelling dat de verzorgingsstaat aan asielmigratie ten onder zal gaan.”

Kop in het zand, en vingers in de oren! Oh, en: ‘FvD is xenofoob.’ Dat is altijd een goed argument om te maken als het om onderbouwde feiten, cijfers en conclusies gaat:

“De pessimistische conclusies van het rapport lijken dan ook vooral bedoeld ter legitimatie van de xenofobe opvattingen van Baudet en de zijnen: dat we moeten ophouden met de opvang van vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten, om zo Europa ‘dominant blank’ te houden, te voorkomen dat we worden ‘vervangen’ en ‘onze cultuur’ wordt vernietigd.”

Op geen enkele manier wordt er in dat rapport op die manier gesproken over asielzoekers of migranten. Dat geeft Leo Lucassen zelf nota bene nog toe, maar toch koppelt hij dat rapport op deze manier aan dit soort retoriek, omdat de feiten kennelijk onvoldoende weerlegbaar zijn voor deze progressieve activist die zichzelf een wetenschapper durft te noemen. Wat een walgelijke vent!