LOL! Kneuterige verliezerspartij PvdA meent wat te eisen hebben: wil alleen samen met GL in kabinet

Het was voor de linkse partijen een verschrikkelijke verkiezingsnacht. De SP verliest zetels, GroenLinks halveert en de PvdA had net zo goed Lodewijk Asscher kunnen aanhouden als lijsttrekker. Toch menen ze bij de PvdA dat ze eisen kunnen stellen. Ze willen alleen in het kabinet gaan zitten als GroenLinks of de SP ook meedoen. Lachwekkend, wel!

Ook voor de sociaaldemocraten van de PvdA was de uitslagenavond een flinke ontgoocheling. Na de deceptie in 2017 leek het erop dat de PvdA weer wat aan het opkrabbelen was. Bij de Europese verkiezingen werden ze nog de grootste van Nederland, en in de aanloop naar de Kamerverkiezingen leek de positie van Asscher steeds meer onhoudbaar. Hij trok zich uiteindelijk terug en Ploumen mocht het stokje overnemen. Uiteindelijk zonder al te veel succes: de PvdA blijft op negen zetels steken. Toch durven ze nu al voor kabinetsdeelname eisen te stellen:

Toevoeging: of met de SP. https://t.co/w812t60B1B — Mark Lievisse Adriaanse (@Markla94) March 18, 2021

Zoals het er nu uitziet is men niet per se afhankelijk van een linkse partij voor een Kamermeerderheid. Uiteraard zal D66 proberen om het kabinet een ruk naar links te laten maken, maar het idee dat er minimaal twee linkse partijen zullen aanschuiven is gewoon niet realistisch. VVD en CDA hebben immers ook nog wat te eisen.

Het is een lachwekkend, ietwat pathetisch toneelstukje. De PvdA van Ploumen gromt als een wolf, maar klinkt als een chihuahuapuppy. En vergeet dat het niet echt een sleutelpositie in handen heeft. Maar schattig is het wel!