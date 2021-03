LOL! Nieuwsuur lacht falende Wopke uit: “CDA dacht ‘we hebben goud,’ maar in eerste bocht ging het al fout!”

Het CDA maakt er een enorme puinhoop van. Voor de verkiezingscampagne begon dacht vriend en vijand dat Wopke Hoekstra weleens de aanval kon openen op Mark Rutte. Nou, dat valt vies tegen. Want Hoekstra maakt er gewoon een puinhoop van. En dat zeg ik niet alleen; dat zegt NPO-rubriek Nieuwsuur ook.

Woensdagavond mocht CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra aanschuiven bij Nieuwsuur om te vertellen dat het allemaal best wel oké gaat met de verkiezingscampagne van het CDA. Helaas voor hem werd het toch niet het propagandaverhaal waarop hij vooraf ongetwijfeld gehoopt had. Want toen de introductie over het CDA begon veegde Nieuwsuur op hilarische wijze de vloer aan met Hoekstra én zijn falende partij.

“Het CDA dacht ‘we hebben goud in handen’, maar in de eerste bocht ging het al fout”, analyseert @noorlanderarjan. #Nieuwsuur pic.twitter.com/gLgsPl4XA1 — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) March 10, 2021

“Het CDA had goud in handen. Er waren kroonprinsen én ‒prinsessen te over. Ze wilden zelfs van de VVD en Mark Rutte winnen,” legde Arjan Noorlander uit. “Maar wat gebeurde er? In de eerste bocht ging het al fout toen één van de kroonprinsen afhaakte.” Dat was dus Hoekstra zelf, die vorig jaar liet weten niet mee te willen doen aan de interne verkiezingen omdat hij over “andere” kwaliteiten beschikte dan het zijn van lijsttrekker. Toen moest het De Jonge worden, “die andere kroonprins.” Nou, dat werd een feest. Hij verloor bijna van outsider Pieter Omtzigt, er was een enorme verdeeldheid in het CDA, De Jonge stapte op, en uiteindelijk werd Hoekstra dan toch maar lijsttrekker. Ondanks dat hij, in z’n eigen woorden, daarvoor helemaal niet geschikt was.

Was dat het dan? Oh nee, het foutencircus ging gewoon door, aldus de handige samenvatting van Nieuwsuur: “In beeld ging het vaak mis. Hier bijvoorbeeld: schaatsen in coronatijd.” En dat was niet alles. Oh nee, er was ook nog Hoekstr’as idee om de WW-duur te verkorten. “Er komt een hoop gedoe over,” aldus Noorderlander. “De campagne kwam hortend en stotend op gang.” En dan is er ook nog eens het feit dat de overige CDA’ers bepaald niet als één man achter Hoekstra lijken te staan, maar eerst en vooral bezig zijn “met zichzelf.” Wat niet zo gek is aangezien Hoekstra natuurlijk gewoon een Rutte-trekpop is, maar dat terzijde.

“Nee, ik denk echt dat dat anders ligt,” reageerde Hoekstra hilarisch genoeg op het Nieuwsuur-commentaar. Ja oké. Nee. “Niet alles gaat van een leien dakje,” maar het gaat heus wel oké. Echt hoor. Yep.

Na clown Hugo heeft het CDA nu dus clown Wopke. Voor de partij nogal vervelend, maar voor de rest van Nederland natuurlijk lachen, gieren, brullen. Wel jammer voor iedereen die op de middenmoot van de CDA-lijst staat. Die worden straks dus géén Kamerlid, dankzij al het epische gefaal van Wopke Hoekstra die constant van de baan af schaatst.