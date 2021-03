LOL! NOS-medewerkers zijn woedend op WNL en Baudet: ‘Wij stellen wél kritische vragen!’

Forumleider Thierry Baudet wist vanochtend de NOS de kast op te jagen door tijdens Goedemorgen Nederland van WNL het NOS Journaal aan te konden als ‘het Fake News Journaal’. Tal van verzuurde NOS-journalisten zijn nu laaiend op zowel WNL als op Baudet.

De verstandhouding tussen Thierry Baudet en de NOS is al enkele jaren enorm slecht. Baudet hekelt zich enorm aan de bevooroordeelde werkwijze van de NOS. Dat hij dan ook vanochtend grappend het NOS Journaal aankondigde als het ‘Fake News Journaal’ is dan ook niet echt heel verrassend te noemen. Toch is de Hilversumse elite op haar teentjes getrapt. Zij vinden het niet kunnen wat Baudet zegt.

Ook WNL moet het ontgelden, die onprofessioneel zou zijn door lijsttrekkers als medepresentator uit te nodigen.

Gasthoofdredacteurschappen voor politici zijn altijd al beschamend. En dit krijg je ervan. Dank, @OmroepWNL pic.twitter.com/eYMUgPULtK — Eelco Bosch van Rosenthal (@eelcobvr) March 3, 2021

Wij hebben natuurlijk ook overwogen om ons programma weg te geven aan lijsttrekkers.

Of met ze te schilderen.

Of te hoepelen. Maar wij dachten, we doen eens gek. We stellen ze een paar kritische vragen. Vanavond aan @gertjansegers in @Nieuwsuur op @NPO2 — Arjan Noorlander (@noorlanderarjan) March 3, 2021

Het stellen van kritische vragen is ook een flinke overdrijving. Het zijn eerder enkele oppositiepartijen die keer op keer hard worden aangevallen, maar de linkse partijen worden maar al te vaak met een fluwelen handschoen behandeld.

Ook is de belerende toon waarmee ze WNL berispen, een verder onafhankelijke omroep binnen het publieke bestel, ook enorm irritant. Alsof de NOS bepaalt wat wel of niet kan/mag op televisie.

Weinig origineel die Baudet, met zijn aankondiging van het journaal bij WNL. Wilders deed dat drie jaar terug al. https://t.co/8ZQn0BO1tX — Lisa Spit (@Lisa_Spit) March 3, 2021

Overal in de wereld proberen politici de journalistiek te beschadigen, om zo op voorhand iedere kritische vraag in diskrediet te brengen. Waar die politici macht krijgen, raakt de vrije pers vaak zwaar beschadigd. Maar die ontwikkeling was de vakbroeders @OmroepWNL even ontgaan https://t.co/EedSiBNsj0 — Lucas Waagmeester (@NOSWaagmeester) March 3, 2021

De lijst met verontwaardigde NOS’ers lijkt oneindig lang door te gaan:

Het is niet voor het eerst, in 2017 gebeurde iets vergelijkbaars- toen mocht Wilders de @NOS links noemen- en ze blijken er ook nog eens tamelijk selectief in wie er gasthoofdredacteur mag zijn @OmroepWNL https://t.co/pb15KfQH7U https://t.co/1MB4I4pd5a — Kysia Hekster (@Kysia) March 3, 2021

“Maar nu eerst het Fake News Journaal met Mark Visser.” Schandalig dat de collega’s van @OmroepWNL Thierry Baudet het NOS Journaal op deze manier laten aankondigen bij Goedemorgen Nederland. @maaikheid #GoedemorgenNederland #NOS pic.twitter.com/9X8DkFT1K8 — Mike Megens (@mike_megens) March 3, 2021

Hallo 'collega's van @WNL hoe vinden jullie zelf dat het gaat? Is dit nou vrolijk rechts of zo? https://t.co/tAHU9mYSJn — wilc⭕️ boom (@WilcoBoom) March 3, 2021

Het is gewoon hilarisch om te zien hoe verontwaardigd ze doen nadat Baudet, die al jaren de volle laag krijgt van de NOS, plagerig een stootje terug geeft. Uiteraard heeft Baudet nog maar eens benadrukt dat ook hij het fysiek lastigvallen van NOS-journalisten afkeurt, maar dat hij wel het recht heeft om de nieuwsomroep te veroordelen op hun nepnieuws. Ze maken de vinnige grap van Baudet nu vele malen groter door er een grote klaagzang over te maken.