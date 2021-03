Lol! ‘Stoere’ activisten van Extinction Rebellion huilen na verblijf in arrestantencomplex: ‘Kregen geen of weinig eten!’

De immer “strijdbare” en “onverschrokken” rebellen van Extinction Rebellion zakken zwaar door het ijs. Afgelopen vrijdag gingen ze op meerdere plekken in Utrecht de straat op en legden ze het verkeer plat. De politie maakte al snel korte metten met de ontregeling op en bracht de activisten naar een arrestantencomplex. Waar naar eigen zeggen de demonstranten ‘buitenproportioneel’ werden behandeld. Ze mochten ‘namelijk niet naar de wc’ en ‘kregen weinig tot geen eten.’



Het blijkt maar weer dat die bonte stoet kleinzerige sneeuwvlokjes van Extinction Rebellion een veel te grote mond hebben. Iedereen die hun hysterische boodschap niet omarmt wordt voor van alles en nog wat uitgemaakt. En wanneer ze openbare orde verstoren, en daarvoor worden opgepakt, menen zij ineens het slachtoffer te zijn. Want er blijkt in de gevangenis geen uitgebreid vijfsterrentoiletarrangement te zijn. Snif, zielig zeg!

Vandaag stelde de politieke vleugel van de radicale klimaatjongeren (te weten: de linkse partijen GroenLinks, PvdA, SP en PvdD) schriftelijke vragen aan de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma omdat ze ‘verontrustende’ verhalen hadden gehoord, zo meldt de Telegraaf. Zo zouden de demonstranten negen uur lang hun plas moeten ophouden en kregen ze geen eten.

Wél urenlang pleinen en straten bezet houden, maar de uitgang van de blaas negen uur blokkeren kon dan weer niet. Huilebalken!

Maar goed, volgens burgemeester Dijksma is dit volledige onzin:

‘Veel actievoerders waren zelf in het bezit van voeding. Daarnaast is door de politie eten en drinken aangeboden. Aangehouden personen kregen de ruimte om te roken en in de buitenlucht te vertoeven.’