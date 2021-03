LOL! Terwijl in Nederland iedereen van het gas af moet ziet EU aardgas als milieuvriendelijke oplossing: ‘Wat is dit voor gekkigheid?’

Terwijl men in Nederland een hetze voert tegen het gebruik van aardgas, wil men in Brussel juist het gebruik van aardgas als milieuvriendelijk gaan bestempelen. Door het Klimaatakkoord moeten EU-lidstaten een stuk duurzamer worden en steeds meer landen kiezen juist voor méér gas, behalve Nederland.

Het lijkt haast een slechte grap: terwijl men in Nederland bezig is met een grootschalige energietransitie waarin er voor aardgas geen plek meer is, zien ze in Brussel voor aardgas juist wél een toekomst. De Europese Commissie overweegt om aardgascentrales te kwalificeren als groene ondernemingen, dat meldt de NOS.

Brussel wil het landen makkelijker maken om de afgesproken klimaatdoelstellingen te behalen, aardgascentrales kunnen in dit verhaal een belangrijke rol spelen omdat het de kolencentrales kan vervangen. Maar in Nederland willen we dus beiden in de ban doen! De onvrede hierover neemt ook bij Nederlanders flink toe. In Duitsland krijgt men zelfs subsidie om massaal over te stappen op gas, maar hier word je juist hard afgestraft.

Nederlanders in de grensregio’s deden vandaag hun beklag bij de Telegraaf. Zij snappen helemaal niks meer van de ‘groene’ verschillen tussen landen. En de verwarring is begrijpelijk, in Nederland heeft men het gebruik van gas effectief kunnen demoniseren, maar in Duitsland omarmt men het gebruik hiervan juist.

Het vertrouwen in de EU én onze overheid neemt hierdoor alleen maar af:

„Wat is dat voor gekkigheid? Dít is nou waarom ik het vertrouwen in de Nederlandse overheid en in de Europese Unie kwijtraak. Want hoe kan het nou dat ze in Duitsland aardgas als milieuvriendelijke energiebron zien, en in Nederland niet?”

De Nederlandse hetze tegen gas blijft opmerkelijk, zeker nu ook de groene klimaatdrammers van de EU zelfs aardgas als ‘groen’ willen bestempelen. De afkeer voor het gasgebruik door onze overheid lijkt nergens op gebaseerd te zijn.