LOL! Thierry Baudet kondigt NOS Journaal aan bij WNL: ‘Dan nu het Fake News Journaal met Mark Visser!’

Het was vanmorgen fantastisch om te zien. Thierry Baudet was co-presentator van Goedemorgen Nederland, en dat deed hij zoals we hem kennen: door het linkse mediakartel belachelijk te maken. Want toen het om 07:30 uur aan hem was om het NOS Journaal aan te kondigen deed hij dat door te zeggen: “En dan nu eerst het Fake News Journaal met Mark Visser!”

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet deed het vandaag prima bij WNL-programma Goedemorgen Nederland. Hij deed enkele heldere uitspraken over de doelen van FVD, had een interessant gesprek met de gasten waaronder Ralf Dekker, voormalige bestuurder van de Rabobank en tegenwoordig FVD-prominent. En ook haalde Baudet op schitterende wijze uit naar het NOS Journaal. Je weet wel, dat is de versie van het nieuws die gemaakt is voor én door radicaal-linkse FVD-haters die op elke controverse springen in een poging Baudet zwart te maken.

“En dan nu eerst het Fake News Journaal met Mark Visser,” verkondigt Baudet voordat de camera wegpant. Hilarisch. En nog waar ook, want de manier waarop het NOS Journaal alles en iedereen dat écht rechts behandelt stuit alle normale mensen al jaren tegen de borst. En dan hebben ze er ook nog een handje van anderen van “nepnieuws” te beschuldigen. Meer dan verdiend dus dat Baudet ze op deze publieke manier aanpakt.

Ongelooflijk genoeg ‒ nou ja, eigenlijk was het maar al te geloven ‒ vonden de producenten van WNL dit eigenlijk niet kunnen. In plaats van dat ze een politicus gewoon zijn mening laten delen en daar verder niets mee doen, besloten ze om in te grijpen. Want toen het journaal van 08:00 aangekondigd werd moest presentatrice Maaike Timmerman “afstand” nemen van Baudets eerdere aankondiging. Kijk maar:

Hoe ongelooflijk dom zijn deze mensen? Ze worden er door ons van rechts al van beschuldigd lid te zijn van een mediakartel, en vervolgens doen ze dit. Oh mijn God, Baudet zegt iets onaardigs over de NOS! Dat kan WNL niet accepteren, nee, daar moet zelfs live “afstand” van genomen worden, want stel je voor dat je dat niet doet, dan kan het zomaar zo zijn dat mensen denken… Nou ja, wat ze dan mogelijk denken is niet helemaal duidelijk. Wat we wel weten is dat het mediakartel zo hecht is dat ze aanvallen op een ander mediakartellid blijkbaar absoluut niet kunnen tolereren.

Afijn, ze doen maar. De actie van Baudet is nu al episch. En het gegniffel als reactie erop van Maaike Timmerman gaan we ook niet meer vergeten. Go Thierry!