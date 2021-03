LOL-video! Geert Wilders drijft Sigrid Kaag tot waanzin: ‘Zwarte Piet mag minister van cultuur worden!’

Bij het lijsttrekkersdebat van RTL Nieuws was er zondagavond een schitterende confrontatie tussen Geert Wilders (PVV) en Sigrid Kaag (D66). Want, zei Kaag, Wilders sluit mensen uit! Hij is een racist! Nou, antwoordde Wilders daarop, dat is je reinste onzin. Zo is hij bijvoorbeeld dól op Zwarte Piet, die hij in het volgende kabinet graag terugziet als minister van Cultuur. Hilarisch genoeg reageerde mevrouwtje Kaag daar furieus op.

PVV-leider Wilders en zijn D66-collega Kaag raakten gisteren behoorlijk slaags over Zwarte Piet in het RTL-verkiezingsdebat. De PVV-voorman begon te zeggen dat hij niets heeft met wat voor quota (voor minderheden) dan ook. Maar, ging hij verder: “De eerste persoon van kleur die ík zou willen verdedigen [is] Zwarte Piet. Zwarte Piet, ongeveer door iedereen hier aan tafel of die hier staat al begraven en afgeschaft. Wat mij betreft, om de cultuur te herstellen van Nederland, mag Zwarte Piet minister van Cultuur worden in het volgend kabinet.”

Natuurlijk vond Kaag dat vréselijk. Zwarte Piet is racisme! Hoe dúrft Wilders! “Dit kan toch niet!” riep ze toen Wilders rustig vertelde dat hij het al helemaal voor zich zag: op het bordes, eerst de minister-president, en dan daarnaast Zwarte Piet. “Ik kan niet wachten.”

In de discussie zei Kaag ook dat minderheden van Wilders het labeltje krijgen “als iemand die er niet bij mag horen. En dan gaat u weer vieren op Zwarte Piet, een pijnlijk symbool, een pijnlijk symbool meneer Wilders,” huilde ze tranen met tuiten. “Mooi hè?!” zei Wilders daar juist op. “Een prachtig symbool. Een práchtig symbool!’

“Meneer Wilders, ik maak ‘m even af,” tetterde Kaag gestaag door: “Een pijnlijk symbool voor veel Nederlanders, maar u voert bewust een discriminerende politiek. U heeft er plezier in om mensen te kwetsen,” aldus de vrouw die er buitengewoon veel lol aan heeft onze cultuur en onze tradities steevast een rotschop te geven: “En dan komt u weer met die zielige Zwarte Piet van u. Ik vind het schandalig, terwijl we het moeten hebben over racisme en uitsluiting. En u doet daar keihard aan mee. Het voorbeeld wat de heer Rutte net noemde is maar één van de velen. En ik sta hier met mijn partij om juist dát te bestrijden.”

Ja Kaag, we weten dat jij en je D66 staan voor de bestrijding van de Nederlandse geschiedenis, cultuur, en tradities. En dat je daar zo trots op bent is toch een beetje misselijkmakend. Zéker omdat je iemand die wél iets positiefs over onze tradities zegt vervolgens als melaatse behandelt. En dat doe je dan ook nog eens op een quasi-moreel superieure manier waaraan zelfs katholieke priesters nog een puntje kunnen zuigen.

In plaats van Wilders zwart te maken (ha!) omdat hij de Nederlandse cultuur lief heeft moet Kaag de hand gewoon eens in eigen boezem steken. Wat is er met haar aan de hand dat ze de tradities en cultuur van haar eigen land zo háát, en dat op zo’n manier voor miljoenen Nederlanders live op tv tentoonstelt? Dan spoor je toch niet?