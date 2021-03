Losers! Voorlopige prognose ANP: CDA, GroenLinks, SP, 50Plus, Henk Krol én de PVV verliezen fors

Wat zijn deze partijen ongelooflijk hard onderuit gegaan gisteren. CDA, GroenLinks, SP, 50Plus en de PVV verloren samen volgens de voorlopige prognose van het ANP maar liefst 22 zetels. Met name GroenLinks had een nachtmerrie van een avond gisteren. Voor hém dan, want voor weldenkend Nederland is de verkiezingsuitslag van zijn radicaal-linkse partij natuurlijk bijzonder goed nieuws.

We vallen maar meteen met de deur in huis. Want de PVV leek af te koersen op een tweede plek, zoals vier jaar geleden. Maar dat bleek niet het geval. Sterker nog, niet alleen wint de partij van Geert Wilders dit keer ‘slechts’ brons, veel belangrijker is dat de PVV daadwerkelijk zetels heeft verloren. Dit terwijl de peilingen de PVV juist (een lichte) winst gaven. Daar is iets misgegaan voor Wilders. De vraag voor hem en zijn partijgenoten is: wat is er op het laatst gebeurd?

Maar de PVV is natuurlijk niet dé grote verliezer van de avond. Oh nee. Die titel gaat naar GroenLinks. Het partijtje van Jesse Klaver is ongenadig hard onderuit gegaan. Van de 14 zetels die GroenLinks in 2017 nog won blijven er nu volgens het ANP nog maar 7 over. 50 procent van de zetels weg. In één nacht. En dat terwijl Klaver tot deze verkiezingen nog mocht hopen dat hij binnenkort dé leider van verenigd links zou worden. Nou, die droom kan hij wel op zijn buik schrijven.

Hilarisch.

Als GroenLinks verliest denk je: die mensen konden best weleens naar de SP gaan. Maar nee, niets is minder waar. De SP verloor namelijk óók. En flink ook. Want waar de partij van Lilian Marijnissen in 2014 nog 14 zetels kreeg, net als GroenLinks, moeten de rode maoisten nu 9 zetels accepteren. Oké, het maakt van de SP de zesde partij in de Tweede Kamer qua grootte (van de 16!), maar het is natuurlijk een enorme teleurstelling voor de stalinisten. Ze gingen voor winst, niet voor verlies. En dat ze de dubbele cijfers niet halen – met hun geschiedenis en roots in de samenleving – is eigenlijk gewoon een schande.

Ook 50Plus heeft een ontzettend slechte dag gehad. De bejaardenpartij verdiende natuurlijk niet beter nadat de nieuwe partijleider opzichtig flirtte met de anti-ouderenpartij pur sang, D66. Je zou denken dat veel weggelopen kiezers dan voor de nieuwe partij van Henk Krol zouden kiezen, LHK. Maar nee. De oudere gentleman van de Nederlandse politiek kan op zoek naar een andere baan. Want hij kreeg gisteren welgeteld nul zetels. Eigenlijk is dat wel erg jammer. Want Krol was één van de weinige politici de afgelopen weken met de moed om de coronagekte te benoemen.

En dan, last but not least, het CDA. Wopke Hoekstra zou het wel even doen deze verkiezingen. Hij was zogenaamd dé grote uitdager van Mark Rutte. Nou, dat werd dus één grote flop. De man die zijn partij moest redden na het fiasco dat luistert naar de naam Hugo de Jonge maakte er zelf óók een puinhoop van. Lekker schaatsen met Sven Kramer, als een robot debatten doen. En maar denken dat mensen wel op je gaan stemmen. Want CDA.

Nee dus. Het CDA had natuurlijk kunnen toeslaan, maar dan had de partij Pieter Omtzigt lijsttrekker moeten maken. Met hem aan de macht was het CDA vrijwel zeker veel groter geweest dan het geval nu is. Maar nee, het moest allemaal geregeld worden in achterkamertjes. Zie hier het resultaat. 15 zetels volgens de prognose, vier minder dan in 2017. Succes ermee hoor, dames en heren nepchristendemocraten.

De volgende keer misschien bij het kiezen van een lijsttrekker tóch maar luisteren naar het volk?