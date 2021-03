ZIE: Henk Krol wast 50Plus-D66 infiltrant Liane den Haan de oren: ‘U verzet zich niet meer tegen pensioenakkoord!’

Woensdagavond mocht Henk Krol bij Op1 in debat met de nieuwe lijsttrekker van zijn vorige partij, 50Plus. Gelukkig maar. Want Krol gebruikte de mogelijkheid om oudere kiezers duidelijk te maken dat ze werkelijk niets te zoeken hebben bij die partij. “Wij verzetten ons tegen het nieuwe pensioenakkoord,” zei Krol: “En dat vind ik zo triest: dat doet u niet meer.”

50Plus is tegenwoordig voor het nieuwe pensioenakkoord, dat totaal asociaal en onrechtvaardig is. De pensioenleeftijd terug naar 65? Ha, niet meer bij 50PLUS hoor! Dat is al erg genoeg, maar wacht, het kan nog erger. Want lijsttrekker Liane den Haan liet gisteren bij OP1 heel blij weten dat ze na de verkiezingen het liefst een coalitie aangaat met D66. Wat? Ja, D66! Je weet wel: dé anti-ouderenpartij van Nederland.

Lijsttrekker @HenkKrol van zijn gelijknamige partij was niet verrast door de ruzie bij @50pluspartij. ‘’Wij verzetten ons tegen het nieuwe pensioenakkoord en dat vind ik zo triest aan @LianedenHaan van #50Plus: dat doet u niet meer.’’ #Op1 pic.twitter.com/eOMPS20ux4 — Op1 (@op1npo) March 10, 2021

Henk Krol, voorheen van 50Plus maar nu met zijn eigen partij LHK, zette dan ook prima wijze de aanval in op Den Haan: “Het belangrijkste voor 50Plus was toch, wij knokten tegen het nieuwe pensioenakkoord,” aldus Krol tegen Den Haan. “Daar waren we mordicus op tegen.” En nee, ging hij verder, “dat was ik niet alleen,” dat was de héle partij.

Maar onder het minder dan inspirerende leiderschap van Den Haan is dat totaal veranderd. “Dan komt er een nieuwe kapitein op het schip en die zegt: ‘Nee hoor, daar moet je in meebuigen.’ En dan denk ik, ‘jongens, dit is het voornaamste punt. Daar hebben we voor geknokt! Daarvoor gingen mensen naar 50Plus toe!'”

Hilarisch genoeg zei Den Haan daarop dat Krol daar niet voor “geknokt” heeft maar gewoon “nee” heeft gezegd. Daardoor zou 50Plus langs de zijlijn hebben gestaan. Met andere woorden, wat zij doet vindt zij zogenaamd “realistisch.” Het is het realisme van het partijkartel: alle principes overboord gooien zodat je kan delen in de macht. Dat is duidelijk wat zij voorstaat.

Maar waarom? Het is immers een beetje een gekke mening van iemand die zogenaamd lijsttrekker van een outsiderpartij is. Maar toen kwam de aap uit de mouw. Want, zei Krol tegen mevrouw: “Wij hebben altijd geknokt tegen D66. En wat is het eerste waar jij voor kiest als je een coalitie wilt vormen? Je oude partij, D66. Onvoorstelbaar!”

50Plus is gewoon geïnfiltreerd en nu ook totaal overgenomen door een kartelpolitica van D66. Geen wonder dat 50Plus opeens op alle onderwerpen braaf meestemt met het partijkartel (ook wat corona betreft).

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Twitter!

Het is triest. Maar het betekent ook dat oudere kiezers niets meer te zoeken hebben bij 50Plus. Goed gedaan Henk, dat heb je dan toch maar in minder dan drie minuten duidelijk weten te maken! Gelukkig zijn de kiezers daar ook grotendeels al achter: 50plus balanceert in de peilingen op het randje van de kiesdeler.