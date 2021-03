Marianne Zwagerman: ‘FVD is met de héle media tegen zich groter dan GroenLinks!’

BNR-columnist en ondernemer Marianne Zwagerman is behoorlijk onder de indruk van de verkiezingswinst van Forum voor Democratie. Dat FVD na al die hetzes van het mediakartel “groter is dan GroenLinks” is eigenlijk ongelooflijk, betoogt ze. Terecht. Want elke andere partij zou met zoveel tegenstand roemloos ten onder gaan. Niet FVD. Die partij groeit niet alleen, maar is zelfs verviervoudigd!

Woensdag was een geweldige dag voor Forum voor Democratie. De partij begon aan de verkiezingen met twee Kamerzetels. Dat zijn er gisteren maar liefst 8 geworden. Een groei van 400%, en van netto 6 zetels. Geen enkele andere partij is bij de verkiezingen zó hard gegroeid. Nee, ook D66 niet dat dagelijks gratis gepromoot werd door de NPO.

Marianne Zwagerman vindt dat ook opvallend. “Dat FVD met de héle media tegen zich groter is dan GroenLinks en bijna net zo groot als de PvdA en de SP,” schrijft zij op Twitter. “Dat moet veel mensen toch tot nadenken stemmen.”

Dat FvD met de héle media tegen zich groter is dan GroenLinks en bijna net zo groot als de PvdA en de SP. Dat moet veel mensen toch tot nadenken stemmen. pic.twitter.com/JQp5h4MYGy — Marianne Zwagerman (@mariannezw) March 18, 2021

Die andere partijen kregen met enige regelmaat gratis media-aandacht. Jesse Klaver werd weliswaar op een gegeven moment een beetje aangepakt in verband met biomassa, maar als je kijkt naar hoe hij en andere linkse partijleiders behandeld worden in vergelijking met Thierry Baudet, nou, dan hebben ze écht niet het recht om te klagen.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Als je als partij kunt doen wat Forum voor Democratie nu heeft gedaan ‒ met zoveel tegenstand, continu weggezet worden als racistisch, homofoob, seksistisch, antisemitisch, en zelfs nazistisch ‒ dan ben je eigenlijk ongelooflijk goed bezig. Het is écht een prestatie van formaat, om niet alleen geen zetels te verliezen, maar om zelfs enorm te gróéíen. Zoals Marianne Zwagerman al schrijft: knap hoor!