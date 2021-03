Marianne Zwagerman: ‘Pieter Omtzigt pleegde professionele zelfmoord, door broedermoord op CDA’er!’

Volgens Marianne Zwagerman pleegde CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt “professionele zelfmoord” toen hij naar aanleiding van de Toeslagenaffaire zei dat hij geen onderzoekscommissie wilde geleid door Piet Hein Donner. Want zo’n commissie zou in zijn ogen alles behalve onafhankelijk zijn. Zwagerman: dat was het moment waarop Omtzigt zichzelf onherroepelijk in de problemen bracht.

“Ondertussen zit Pieter [Omtzigt] ziek thuis. Wat zit daar nou achter, Rick?” vroeg mediaboegbeeld Marianne Zwagerman deze week aan de co-presentator van haar podcast Op Z’n Kop, Rick van Velthuysen. “Ligt hij voor de kar in de formatie? Dat denk ik eigenlijk, dat hij tegen Hoekstra heeft gezegd, ‘joh, wat er gebeurt, gebeurt er, wij gaan niet nog een keer regeren met Rutte.’ Ik denk dat hij probeert dat tegen te houden en hij heeft natuurlijk eerder ook in een interview gezegd dat hij door deze regering zo verschrikkelijk voor de bus gegooid is, dat hem dat geknakt heeft. Dat het een reden is dat hij nu ziek thuis zit. En ik denk dat gewoon niet nog een keer met Rutte wil. Dat dat er misschien achter zit. Ja, wat speelt daar precies in het CDA, dat is een heel interessante vraag.”

Daarop reageerde Van Velthuysen door te zeggen dat Omtzigt recentelijk “een beetje broedermoord, of eigenlijk vadermoord heeft gepleegd op één van de CDA-prominenten.” Dat ging over Donner. Vervolgens speelden ze het audiofragment van het debat over de toeslagenaffaire. Omtzigt zei toen dat hij niet meer een onderzoek wilde door Piet Hein Donner, oud-bewindsman voor het CDA en nog altijd een machtige man in die partij. “Nee, even iemand die van tevoren vicevoorzitter van de Raad van State was samen met de oud-staatssecretaris van Sociale Zaken onder minister Asscher, vond ik niet de meest onafhankelijk commissie. Laat ik het dan maar even heel netjes zeggen. En wat er gebeurd is in hoe zij alle, maar dan ook alle, onregelmatigheden weggepoetst hebben, om te concluderen dat er niets onregelmatigs was, dat kán niet,” zei Omtzigt toen.

Zoals Van Velthuysen uitlegde hoorde je Rutte daarop heel diep zuchten, overduidelijk in schok. “En toen was volgens mij het spel op de wagen,” aldus de NPO-presentator.

Zwagerman was het daarmee eens. “Dit was denk ik het moment, dit was dat debat over die toeslagenaffaire waarna het kabinet-Rutte viel in januari, en dit is denk ik het moment dat Omtzigt zijn professionele zelfmoord heeft gepleegd,” zei ze.

Een interessante take, maar natuurlijk vergist ze zich wel een beetje. Dit was het moment wellicht waarop Omtzigt zichzelf onmogelijk maakte bij de top van het CDA. Dat kan. Maar professionele zelfmoord heeft deze man nooit gepleegd. 342.000 Nederlanders hebben op hem gestemd bij de verkiezingen van vorige week. Als hij wil kan hij zo een nieuwe partij oprichten, waarna hij het CDA in één klap kan slopen én ook meteen een heel horde zetels kan weghalen bij andere partijen. Hij zit bij het CDA omdat hij dat (nog?) wíl, niet omdat hij zonder het CDA niets is. Het tegendeel is bijna waar: het CDA zonder Omtzigt zou ernstig verzwakt zijn, en misschien wel op sterven na dood.

Maar ja, het kan natuurlijk wel zijn dat deze uitspraak van Omtzigt hem zoveel weerstand heeft opgeleverd bij met name de leiding zijn eigen partij, dat ze willen samenspannen met andere partijen om hem te dumpen. Dat kan best. Want VVD’er Rutte wil natuurlijk sowieso van Omtzigt af, want als Hoekstra een volgend kabinet in gaat wordt Omtzigt vrijwel zeker fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Voor Rutte is dat een absoluut nachtmerriescenario. Stel je eens voor wat Omtzigt kan doen als hij de hele fractie aanstuurt en zijn hele fractie kan laten los gaan op iets als de Rutte-doctrine. Dat zou een spektakel worden!

Voor ons, dan, want voor Rutte is dat ongetwijfeld een enorme boze droom – eentje die hij ten koste van alles wil voorkomen. Ofwel door Omtzigt te laten wegpromoveren met een “functie elders,” dan wel door hem uit het CDA te duwen.