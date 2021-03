Mark ‘foutje, bedankt’ Rutte door het stof na ‘verkeerde inschatting’: ‘Tóch geen kerncentrale in Groningen!’

Tijdens het RTL-verkiezingsdebat zei Mark Rutte dat er in Groningen draagvlak was voor een kerncentrale, zodat Nederlanders toch nog op iets van elektriciteit kunnen rekenen als de hele economie wordt overgezet op zogenaamd ‘duurzame energie’ vanwege de groene gekte. Nou, zegt hij nu, dat was een kleine misrekening. En die kerncentrale komt er niet. Niet in Groningen, tenminste!

“Wat betreft Groningen, het punt was eigenlijk, als je zou besluiten, wat ik hoop, om daar een kerncentrale te bouwen, dan moet er draagvlak zijn,” aldus de nepliberale VVD-leider vanmorgen bij NOS Radio 1. “Dat is één. En toen ze mij vroegen waar denk je nou dat er draagvlak voor zou kunnen zijn dacht ik Groningen. Maar dat was een beetje verkeerd ingeschat. Dus volgens mij is Groningen nu geschrapt.”

"Een kerncentrale komt niet in Groningen," zegt @markrutte van de @VVD. Zijn opmerking tijdens het RTL-Verkiezingsdebat dat er in de provincie draagvlak zou zijn, ziet hij nu als een "verkeerde" inschatting #r1jn #TK21 #verkiezingen pic.twitter.com/aJPXbzo0Jt — NPO Radio 1 (@NPORadio1) March 4, 2021

Zondag kwam er nog een nieuwe kerncentrale in Groningen, en op donderdag is het plan alweer doodverklaard. Dat is typisch Rutte. En wel om drie redenen. Eerst een voorstel doen wat het goed doet onder liberale kiezers, maar de keutel snel weer intrekken als die liberale kiezers ergens anders mee bezig blijken. Bij dat voorstel doet hij net of er draagvlak voor is, maar dat verzint hij gewoon ter plekke. En de derde en laatste reden dat dit typisch Rutte is dat hij er van uitgaat dat niemand hier al te veel commentaar op levert. Oké, foutje bedankt, we gaan weer dóór.

Gelukkig was de interviewer van NPO Radio 1 toch een beetje scherper dan de gemiddelde nepjournalist. “Was u niet scherp ofzo?” vroeg hij Rutte terecht. Nou, nee, dat was het niet. “Ik dacht, Groningen wil de energietransitie-provincie zijn, aardgas gelukkig weg, maar je ziet nu hoe ze heel groot worden in waterstof. Ze willen ook de kennisinstelling zijn in Groningen… Dus daarom had ik in mijn hoofd even Groningen zitten.”

“Maar de reacties uit Groningen waren dat men daar géén behoefte aan heeft. Dus dat is genoteerd. Níét in Groningen.”

Is dat dan geen gevoeligheid die hij had kunnen inschatten, vroegen de NOS’ers Rutte vervolgens. Als Rutte Rutte is, is het antwoord daarop natuurlijk: neen. Want hij neemt nooit verantwoordelijkheid voor verkeerde inschattingen. Dat is nou juist de kern van de Rutte-doctrine.

En ja hoor! “Nou ja, eigenlijk niet,” antwoordde Rutte namelijk. “Ik dacht eerlijk gezegd, kernenergie is energietransitie, dus dat hoort bij Groningen. Maar nogmaals, ze moeten het zelf willen.”

Ja, ja, Mark, we begrijpen het. Even geen Groningen, voorlopig niet tenminste, want de verkiezingen komen eraan en de uitspraak dat er daar een kerncentrale zou komen was wat té fel. Dat risico wil je nu niet nemen. Pas na de verkiezingen gaan we praten over ándere mogelijke plekken ‒ of misschien dan toch maar weer Groningen want energietransitie.

Of, en dit is nog het meest waarschijnlijke wat mij betreft: als de verkiezingen erop zitten wordt er toch maar besloten om helemaal geen kerncentrale te bouwen, omdat GroenLinks dat niet wil. En ja, GroenLinks kon na de verkiezingen weleens meedoen aan het kabinet omdat de huidige coalitie hoogstwaarschijnlijk dan niet meer op een meerderheid kan rekenen.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Twitter!

Als dat het geval is, is dit nóg typischer voor Rutte. Want als één man grossiert in het verbreken van verkiezingsbeloftes dan is hij het.